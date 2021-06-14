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14.06.2021. В тексте закона об эвакуации нет ни слова о возврате домой! (Выпуск № 205 часть II (1)).
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7274 views • June 11, 2021
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Содержание:
03:21 ВНИМАНИЕ!!!Подготовка к цыфровому концлагеряю!!! СМОТРЕТЬ ВСЕМ.....ПОДГОТОВКА К ЧС. https://ok.ru/video/2939941817012.
04:10 Римский Колизей будет выглядеть по-новому (видео).
https://news.mail.ru/society/46190149/.
04:48 Генеральная репетиция цифрового концлагеря. "Ни покупать ни продавать"... Прекращайте хавать!! https://www.youtube.com/watch?v=LHYZcxxrq8U&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=7&t=281s.
06:31 Эвакуация началась. https://www.youtube.com/watch?v=9wAbNqByhvE&;t=253s.
13:21 Бабий Яр: что там произошло на самом деле. https://www.youtube.com/watch?v=JZX4gjJcfF8.
20:10 Когда первая эвакуация? Вся правда о законе об обязательной эвакуации. https://www.youtube.com/watch?v=FdDaZOH0vqk.
23:46 ВОЗВРАТ ЭВАКУИРУЕМЫХ ДОМОЙ | Сага об эвакуации. Часть 6. https://www.youtube.com/watch?v=0_3vMmkvIBA.
25:37 Аксессуары на лице начали запрещать. Смысл шоу с Антоном Красовским. Самоуправляемые дроны. https://www.youtube.com/watch?v=E-2gZddnoxw&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=8&t=180s #231.
29:39 Шприц с генетическим кодом. Эксперимент над человечеством? Интервью с доктором Кэрри Мадей. https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&;lang=ru&id=18431&date=2021-04-01.
35:50 16 фактов о самом дорогом что нельзя купить за деньги (Это важо знать всем!!!). https://www.youtube.com/watch?v=Cn9mCFtkGAw.
40:59 «Звоночек» о наступлении НМП (Нового Мирового Порядка). Валентина Киселёва. https://www.youtube.com/watch?v=UOYSOf6OtO8.
49:03 Генетика и Нравственность. Валентина Киселева. Европейско-Азиатский Правовой Конгресс 2021. https://www.youtube.com/watch?v=qcZy5pm7cgM&;t=39s.
55:55 ПОЧЕМУ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ БУДУТ СВЕТИТЬСЯ?! ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВЕЩЕСТВА КАК ПРИЧИНА МАГНЕТИЗМА ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ ВАКЦИНЫ. https://www.brighteon.com/c0592673-c7fc-40de-9e4a-3a6a531dc2a4.
Сегодня мы узнаем, что уже активно идет подготовка к массовой эвакуации населения, также узнаем, что в законе про эвакуации не предусмотрено возвращение граждан домой (аналогичная эвакуация была в 1941 году в Киеве – геноцид евреев). Поговорим о том, что в некоторых странах начали запрещать носить маски. Из интервью с доктором узнаем, что над людьми проводят массовый генетический эксперимент, также поговорим о законах, которые принимают международные организации, напомним, что международные законы главенствуют над государственными. Узнаем, что вакцинированные люди будут светится.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:21 ВНИМАНИЕ!!!Подготовка к цыфровому концлагеряю!!! СМОТРЕТЬ ВСЕМ.....ПОДГОТОВКА К ЧС. https://ok.ru/video/2939941817012.
04:10 Римский Колизей будет выглядеть по-новому (видео).
https://news.mail.ru/society/46190149/.
04:48 Генеральная репетиция цифрового концлагеря. "Ни покупать ни продавать"... Прекращайте хавать!! https://www.youtube.com/watch?v=LHYZcxxrq8U&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=7&t=281s.
06:31 Эвакуация началась. https://www.youtube.com/watch?v=9wAbNqByhvE&;t=253s.
13:21 Бабий Яр: что там произошло на самом деле. https://www.youtube.com/watch?v=JZX4gjJcfF8.
20:10 Когда первая эвакуация? Вся правда о законе об обязательной эвакуации. https://www.youtube.com/watch?v=FdDaZOH0vqk.
23:46 ВОЗВРАТ ЭВАКУИРУЕМЫХ ДОМОЙ | Сага об эвакуации. Часть 6. https://www.youtube.com/watch?v=0_3vMmkvIBA.
25:37 Аксессуары на лице начали запрещать. Смысл шоу с Антоном Красовским. Самоуправляемые дроны. https://www.youtube.com/watch?v=E-2gZddnoxw&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=8&t=180s #231.
29:39 Шприц с генетическим кодом. Эксперимент над человечеством? Интервью с доктором Кэрри Мадей. https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&;lang=ru&id=18431&date=2021-04-01.
35:50 16 фактов о самом дорогом что нельзя купить за деньги (Это важо знать всем!!!). https://www.youtube.com/watch?v=Cn9mCFtkGAw.
40:59 «Звоночек» о наступлении НМП (Нового Мирового Порядка). Валентина Киселёва. https://www.youtube.com/watch?v=UOYSOf6OtO8.
49:03 Генетика и Нравственность. Валентина Киселева. Европейско-Азиатский Правовой Конгресс 2021. https://www.youtube.com/watch?v=qcZy5pm7cgM&;t=39s.
55:55 ПОЧЕМУ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ БУДУТ СВЕТИТЬСЯ?! ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВЕЩЕСТВА КАК ПРИЧИНА МАГНЕТИЗМА ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ ВАКЦИНЫ. https://www.brighteon.com/c0592673-c7fc-40de-9e4a-3a6a531dc2a4.
Сегодня мы узнаем, что уже активно идет подготовка к массовой эвакуации населения, также узнаем, что в законе про эвакуации не предусмотрено возвращение граждан домой (аналогичная эвакуация была в 1941 году в Киеве – геноцид евреев). Поговорим о том, что в некоторых странах начали запрещать носить маски. Из интервью с доктором узнаем, что над людьми проводят массовый генетический эксперимент, также поговорим о законах, которые принимают международные организации, напомним, что международные законы главенствуют над государственными. Узнаем, что вакцинированные люди будут светится.
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