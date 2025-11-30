Audycja PrisonPlanet.pl. Człowiek zdalnie sterowany.

W tym programie omawiamy zagadnienia zaplanowanych oficjalnie możliwości zdalnego sterowania człowiekiem w systemie 6G. Jak podają oficjalne dokumenty wojskowe, korporacyjne, rządowe, naukowe system 6G i kolejne technologie NBIC, BCI, IoBNT oraz Internet Zmysłów mają pozwolić na tworzenie w człowieku systemów sieci BAN, która następnie będzie zbierała wszystkie ludzkie funkcje i zmysły i nimi zarządzała. Zapraszamy do zapoznania się z tą ciekawą audycją.