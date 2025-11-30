Audycja PrisonPlanet.pl. Człowiek zdalnie sterowany.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
W tym programie omawiamy zagadnienia zaplanowanych oficjalnie możliwości zdalnego sterowania człowiekiem w systemie 6G. Jak podają oficjalne dokumenty wojskowe, korporacyjne, rządowe, naukowe system 6G i kolejne technologie NBIC, BCI, IoBNT oraz Internet Zmysłów mają pozwolić na tworzenie w człowieku systemów sieci BAN, która następnie będzie zbierała wszystkie ludzkie funkcje i zmysły i nimi zarządzała. Zapraszamy do zapoznania się z tą ciekawą audycją.