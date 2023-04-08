PROOF! JFK BODY WAS SWITCHED!

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IT'S TRUE! TIPPIT'S BODY IS IN JFK'S GRAVE. MAFIA ASSASSIN JAMES FILES E-MAILED ME AND SAID JFK'S BODY WAS DUMBED IN THE ATLANTIC ALONG WITH HIS CASKET. ANOTHER PROOF IS THERE WAS A COURT ORDER TO OPEN JFK'S GRAVE AND COVERED IN ANOTHER VIDEO THE FILER DIED OF FAST ACTING CANCER BEFORE THIS COULD BE ACCOMPLISHED. THIS ONCE AGAIN PROVES THERE'S A COVERUP AND ALTHOUGH I PROVE THE TRUTH HERE. NOTHING WILL BE DONE ABOUT IT AFTER 60 YEARS OF DENIAL AND COVERUP BY OUR TRAITOR GOVERNMENT. PLEASE SEND THIS SHOCKING VIDEO TO EVERYONE NOW...