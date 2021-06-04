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[VOSTFR] House of Numbers : anatomie d’une épidémie, documentaire de Brent Leung
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360 views • June 04, 2021
VIH/SIDA, d'autres voix que celle de la doxa pour parler de la maladie. Brent Leung a sous-titré son film : Anatomie d'une épidémie, et c'est bien ce qu'il a fait. Il a réalisé un historique extrêmement complet. Toutes les personnes interrogées notamment sur le plan médical et de la recherche sont reconnues dans leur domaine et respectables. Pourtant, ce film a été diabolisé dès sa sortie. Qu'y a-t-il que le grand public ne doit pas savoir ? Que chacun regarde et se fasse sa propre opinion. Les plus sensibles et réfléchis trouveront peut-être comme un effet de résonance avec l'irruption du C0vid|19, son traitement médiatique, et les sommes fabuleuses qui circulent déjà pour la découverte d'un hypothétique vaccin.
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