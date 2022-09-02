Το κλάμα των γαϊδάρων, απάντηση στη κτηνωδία των ανθρώπων.... Ντράπηκα, που λέγομαι άνθρωπος…

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..Ένα αθώο πλάσμα να έχει ως μοναδικό «ΕΥ» τής ζωής του, την Ευθανασία...
Ντράπηκα, που λέγομαι … άνθρωπος…
Ντράπηκα, που ζω ανάμεσα σε…”ανθρώπους” που βασανίζουν ζώα…
Ντράπηκα, γιατί ήμουν απούσα στους βασανισμούς τους, ώστε να αντιδράσω…
Γέμισε μίσος η ψυχή μου γι αυτό ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ που βασάνισε ένα γαϊδουράκι…
Κι αναρωτιέμαι: Ένα ολόκληρο χωριό, πως δεν βρήκε τη δύναμη να κάνει το ίδιο στον θύτη;;;
Δηλαδή, να γίνουμε… ΖΟΥΓΚΛΑ;;;
Μα είμαστε ήδη ΖΟΥΓΚΛΑ… απλά δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε…
Καλλιόπη Σουφλή
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