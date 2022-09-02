Το κλάμα των γαϊδάρων, απάντηση στη κτηνωδία των ανθρώπων.... Ντράπηκα, που λέγομαι άνθρωπος…

..Ένα αθώο πλάσμα να έχει ως μοναδικό «ΕΥ» τής ζωής του, την Ευθανασία...



Ντράπηκα, που λέγομαι … άνθρωπος…

Ντράπηκα, που ζω ανάμεσα σε…”ανθρώπους” που βασανίζουν ζώα…

Ντράπηκα, γιατί ήμουν απούσα στους βασανισμούς τους, ώστε να αντιδράσω…

Γέμισε μίσος η ψυχή μου γι αυτό ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ που βασάνισε ένα γαϊδουράκι…

Κι αναρωτιέμαι: Ένα ολόκληρο χωριό, πως δεν βρήκε τη δύναμη να κάνει το ίδιο στον θύτη;;;

Δηλαδή, να γίνουμε… ΖΟΥΓΚΛΑ;;;

Μα είμαστε ήδη ΖΟΥΓΚΛΑ… απλά δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε…

Καλλιόπη Σουφλή

https://attikanea.info/%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9/

