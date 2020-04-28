BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

LIVE BROADCASTING DREAM STATES RELOADED 04-05-2019 |KATERINA KOSTAKI (GREEK)
ACADEMY OF INNER LIGHT
ACADEMY OF INNER LIGHT
62 followers
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
Support This Channel

This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.

Click the shop now button below to help out this channel.

Shop NowLearn More
8 views • April 28, 2020
Η LIVE YT ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 04-05-2019 ΕΚΠΟΜΠΗ 10η ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ/ΠΟΙΗΤΡΙΑ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΧΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΣ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ, ΑΓΓΕΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ, ΔΑΙΜΟΝΕΣ, ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΓΗΙΝΟΥΣ/ΕΝΔΟΓΗΙΝΟΥΣ, ΚΟΙΛΗ ΓΗ, ΧΡΟΝΟΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ Κ.Α.

ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΌ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΙΔΕΕΣ.
Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 11 ΜΜ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΟ YOUTUBE @Katerina Kostaki Official : http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΝΗMΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ.

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ AMAZON ή στο email : [email protected]

ACADEMY OF INNER LIGHT
AMAZON PAGE:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official
FACEBOOK: http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki
FACEBOOK CLOSED GROUP:http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight
TWITTER:http://www.twitter.com/katerinakostaki
YOUTUBE:http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966
WEBPAGE:http://KaterinaKostaki.wixsite.com/academyofinnerlight
BLOG1:http://endlesslifejourney.blogspot.com
BLOG2:http://www.academyofinnerlight.com

Εκδήλωση στο Facebook:https://www.facebook.com/events/2006437839652385/?event_time_id=2006437852985717

Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications

*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8

*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7

*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4

*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6

/Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3


Αγγλικές Εκδόσεις/English Publications
Cosmic Light:https://www.amazon.com/gp/product/1456832794/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2

The Angels Planet:Tales from Alcyone, Pleiades Constellation:https://www.amazon.com/gp/product/1546879102/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vamf_taft_p1_i1

Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel:https://www.amazon.com/gp/product/1545496102/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0

ALTERNATIVELY VISIT MY AMAZON PAGE/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΖΟΝ:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2

***ΔΙΟΡΘΩΣΗ:ΤΟ ΦΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΊ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
Keywords
aliensspiritualityangelshollow eartharchangelstime travellerskaterina kostakiacademy of inner lightspiritual teachingsnephelimangelic herarchyprayer to angelsdark angelsangeltherapy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
White House Exploring Options to Keep Netanyahu in Power Under Unity Government, Report Says

White House Exploring Options to Keep Netanyahu in Power Under Unity Government, Report Says

Douglas Harrington
Financial Times Refuses to Retract Putin Call Article

Financial Times Refuses to Retract Putin Call Article

Edison Reed
Germany Faces Rising Temporary Tolerated Stay Numbers and Political Backlash

Germany Faces Rising Temporary Tolerated Stay Numbers and Political Backlash

Chase Codewell
DHS Investigating Reported Leak of 41,000 Employee Records

DHS Investigating Reported Leak of 41,000 Employee Records

Chase Codewell
China&#8217;s First Fully AI-Generated Theatrical Film Posts Low Box Office Returns

China’s First Fully AI-Generated Theatrical Film Posts Low Box Office Returns

Douglas Harrington
Catholic Bishop in Poland Found Guilty of Hiding Abuser Priests from Police

Catholic Bishop in Poland Found Guilty of Hiding Abuser Priests from Police

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy