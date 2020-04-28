LIVE BROADCASTING DREAM STATES RELOADED 04-05-2019 |KATERINA KOSTAKI (GREEK)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΓΗΙΝΟΥΣ/ΕΝΔΟΓΗΙΝΟΥΣ, ΚΟΙΛΗ ΓΗ, ΧΡΟΝΟΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ Κ.Α.
ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΌ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΙΔΕΕΣ.
Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 11 ΜΜ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΟ YOUTUBE @Katerina Kostaki Official : http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΝΗMΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ.
ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ AMAZON ή στο email : [email protected]
ACADEMY OF INNER LIGHT
AMAZON PAGE:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official
FACEBOOK: http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki
FACEBOOK CLOSED GROUP:http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight
TWITTER:http://www.twitter.com/katerinakostaki
YOUTUBE:http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966
WEBPAGE:http://KaterinaKostaki.wixsite.com/academyofinnerlight
BLOG1:http://endlesslifejourney.blogspot.com
BLOG2:http://www.academyofinnerlight.com
Εκδήλωση στο Facebook:https://www.facebook.com/events/2006437839652385/?event_time_id=2006437852985717
Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications
*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8
*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7
*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4
*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6
/Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3
Αγγλικές Εκδόσεις/English Publications
Cosmic Light:https://www.amazon.com/gp/product/1456832794/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2
The Angels Planet:Tales from Alcyone, Pleiades Constellation:https://www.amazon.com/gp/product/1546879102/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vamf_taft_p1_i1
Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel:https://www.amazon.com/gp/product/1545496102/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
ALTERNATIVELY VISIT MY AMAZON PAGE/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΖΟΝ:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2
***ΔΙΟΡΘΩΣΗ:ΤΟ ΦΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΊ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ