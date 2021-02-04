BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
288 followers
Follow
14
Download MP3
Share
Report
681 views • February 04, 2021
Έχεις δει πώς ο παπατζής ρίχνει τα χαρτιά με τόση μαεστρία που πάντα σου φαίνεται πως εύκολα μπορείς να κερδίσεις αλλά πάντα πάλι ο μοιραίος ανυποψίαστος παίκτης που νομίζει πως ακολουθεί τα χαρτιά βρίσκεται χαμένος; Φαντάσου τώρα τον μέγιστο παπατζή (ξέρεις ποιόν) να έχει γεμίσει την αναποδογυρισμένη κούτα με όλη την τράπουλα…Τώρα λοιπόν που έχουμε και τις ματαλλάξεις μαζί με την ανασφάλεια της προμηθειας των ελιξιρίων, το να μάθουμε πότε θα ξαναβγούμε μοιάζει πιο απίθανο από το να βρούμε τον παπά.

Στο μεταξύ για να προφυλαχθεί η κοινωνία μας από τον υπεριό θα κάνουμε όλοι εμβόλιο και μετά για το κοινό καλό θα βάλουμε και δεύτερη μάσκα επειδή το εμβόλιο δεν εμποδίζει τη μετάδοση και το ένα φίμωτρο είναι ανεπαρκές, δεν το βουλώνουμε με τίποτα.

Παράλληλα επισημοποιείται και έρχεται περισσότερο στην επιφάνεια η ατζέντα της υποδούλωσης που, ως ολοκληρωτική, θα πρέπει να απομακρύνει όσων οι νοήσεις τις προηγούμενες δεκαετίες δεν τσίμπησαν από αυτή την ακατάσχετη και απόλυτα μελετημένη προπαγάνδα σε κάθε επίπεδο. Από την πλευρά μου θα έλεγα να είμαστε ευγνώμονες που αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή βρεθήκαμε σε σημείο οι συνειδήσεις μας να είναι ικανές να αναγνωρίσουν αυτή τη μεγάλη πλάνη της ανθρωπότητας.

Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι Telegram:
https://t.me/angelokar

Προφιλ Facebook:
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/

Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6

Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos

Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ

Σύνδεσμοι Εκπομπής:

Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017-2018 influenza season
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599/

Ανατροπή σχεδιασμών λόγω εμβολίων
https://www.kathimerini.gr/politics/561247654/anatropi-schediasmon-logo-emvolion/

Boris Johnson promises plan next month for 'phased' easing of lockdown
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55823364

Η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη στη Θεσσαλονίκη - Έσπευσαν εκτάκτως Χαρδαλιάς και Αρκουμανέας
https://www.cnn.gr/ellada/story/252693/entopistike-i-notiofrikaniki-metallaxi-sti-thessaloniki-speydoyn-ektaktos-xardalias-arkoymaneas

Οι Μεταλλάξεις του Κορονοϊού προκαλούνται από το εμβόλιο της pfizer
https://zoidosia.blogspot.com/2021/01/pfizer-rockfeller-ny-e.html

Booze unbanned and beaches open as Ramaphosa eases level 3 lockdown
https://www.timeslive.co.za/politics/2021-02-01-booze-unbanned-and-beaches-open-as-ramaphosa-eases-level-3-lockdown/

Πρώτο κουδούνι (ξανά) για Γυμνάσια και Λύκεια στη Θεσσαλονίκη: Μάσκες και θερμομέτρηση
https://youtu.be/WFLtGHbF1qU

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΣΚΑ ΣΟΥ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ????????????????
https://youtu.be/5355q_w_C0Q

Οι «φυλές» του κορονοϊού: Πώς βλέπουν την πανδημία διαφορετικές προσωπικότητες
https://www.efsyn.gr/epistimi/epistimonika-nea/279393_oi-fyles-toy-koronoioy-pos-blepoyn-tin-pandimia-diaforetikes

Γερμανία: Στρατόπεδο συγκέντρωσης αντιφρονούντων! Ρεπορτάζ απο την Bild (Βίντεο)
https://anazitiseis.gr/germania-stratopedo-sygkentrosis-an/

No jab, no job policy should be the law
https://www.telegraph.co.uk/business/2021/01/28/no-jab-no-job-policy-should-law/

fonien.gr - Κοκοτός: Όποιος αρνηθεί να κάνει εμβόλιο δεν θα προσληφθεί (14-1-2021)
https://youtu.be/lSNbvndYGvc

Καταγγελία: Εταιρεία προσπαθεί να «φακελώσει» τους εργαζόμενους απαιτώντας πρόσβαση σε πληροφορίες για τις πολιτικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις!
https://www.opoligrafos.gr/greece/etaireia-prospathei-na-fakelosei-ergazomenous-zita-prosvasi-se-prosopika-dedomena/

Κομμένα τα παλαμάκια στους «ήρωες» της πανδημίας, τώρα αρχίζει το μαστίγιο
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5088124057896709&;set=a.184033048305859

Sanremo, la proposta di Matteo Bassetti: “Riempiamo la platea dell’Ariston con 200 persone vaccinate”
https://www.tvblog.it/post/matteo-bassetti-pubblico-sanremo-ariston

Ντουμπάι: Έκπτωση σε εμβολιασμένους προσφέρουν εστιατόρια
https://gr.euronews.com/2021/01/25/ntoumpai-ekptosi-se-emvoliasmenous-prosferoun-estiatoria

Denmark to launch coronavirus ‘passports’
https://www.ft.com/content/b0814db0-c1ad-42de-81c0-b0a407746e1d

Why some people like wearing masks
https://www.bbc.com/worklife/article/20210115-why-some-people-like-wearing-masks

"Έρχονται κι άλλες πανδημίες"
https://www.zougla.gr/kosmos/article/erxonte-ki-ales-pandimies

Μιά φορά κι έναν καιρό ήταν η ζωή - 26 Η ζωή συνεχίζεται
https://youtu.be/mDI6IRXwtCc?t=1154

Αὐτό ποὺ Ζεῖς - Νίκολα Μαγκάρτ (Prod. by 90s Beats)
https://youtu.be/jy_GO7Ggm30
Keywords
vaccinesanalysisconspiracynew world orderglobalizationcoronavirus
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Banking on bias: How top U.S. banks silently closed accounts over politics and faith

Banking on bias: How top U.S. banks silently closed accounts over politics and faith

Zoey Sky
The Department of Homeland Insecurity: Why Banning DeepSeek Makes America Weaker, Not Safer

The Department of Homeland Insecurity: Why Banning DeepSeek Makes America Weaker, Not Safer

Mike Adams
Historic Clock Tower Collapses in Limoges as Nationwide Protests Bring Over 1,200 Arrests

Historic Clock Tower Collapses in Limoges as Nationwide Protests Bring Over 1,200 Arrests

Garrison Vance
Zelensky Tests U.S.-Ukraine Relations

Zelensky Tests U.S.-Ukraine Relations

Garrison Vance
Trump’s bombshell Netanyahu endorsement comes with an Iran warning

Trump’s bombshell Netanyahu endorsement comes with an Iran warning

Cassie B.
GENIUS Act Stirs Controversy as Former White House Insider Profited from Stablecoin Legislation

GENIUS Act Stirs Controversy as Former White House Insider Profited from Stablecoin Legislation

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy