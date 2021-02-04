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ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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681 views • February 04, 2021
Έχεις δει πώς ο παπατζής ρίχνει τα χαρτιά με τόση μαεστρία που πάντα σου φαίνεται πως εύκολα μπορείς να κερδίσεις αλλά πάντα πάλι ο μοιραίος ανυποψίαστος παίκτης που νομίζει πως ακολουθεί τα χαρτιά βρίσκεται χαμένος; Φαντάσου τώρα τον μέγιστο παπατζή (ξέρεις ποιόν) να έχει γεμίσει την αναποδογυρισμένη κούτα με όλη την τράπουλα…Τώρα λοιπόν που έχουμε και τις ματαλλάξεις μαζί με την ανασφάλεια της προμηθειας των ελιξιρίων, το να μάθουμε πότε θα ξαναβγούμε μοιάζει πιο απίθανο από το να βρούμε τον παπά.
Στο μεταξύ για να προφυλαχθεί η κοινωνία μας από τον υπεριό θα κάνουμε όλοι εμβόλιο και μετά για το κοινό καλό θα βάλουμε και δεύτερη μάσκα επειδή το εμβόλιο δεν εμποδίζει τη μετάδοση και το ένα φίμωτρο είναι ανεπαρκές, δεν το βουλώνουμε με τίποτα.
Παράλληλα επισημοποιείται και έρχεται περισσότερο στην επιφάνεια η ατζέντα της υποδούλωσης που, ως ολοκληρωτική, θα πρέπει να απομακρύνει όσων οι νοήσεις τις προηγούμενες δεκαετίες δεν τσίμπησαν από αυτή την ακατάσχετη και απόλυτα μελετημένη προπαγάνδα σε κάθε επίπεδο. Από την πλευρά μου θα έλεγα να είμαστε ευγνώμονες που αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή βρεθήκαμε σε σημείο οι συνειδήσεις μας να είναι ικανές να αναγνωρίσουν αυτή τη μεγάλη πλάνη της ανθρωπότητας.
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Iστολόγιο:
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Σύνδεσμοι Εκπομπής:
Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017-2018 influenza season
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599/
Ανατροπή σχεδιασμών λόγω εμβολίων
https://www.kathimerini.gr/politics/561247654/anatropi-schediasmon-logo-emvolion/
Boris Johnson promises plan next month for 'phased' easing of lockdown
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55823364
Η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη στη Θεσσαλονίκη - Έσπευσαν εκτάκτως Χαρδαλιάς και Αρκουμανέας
https://www.cnn.gr/ellada/story/252693/entopistike-i-notiofrikaniki-metallaxi-sti-thessaloniki-speydoyn-ektaktos-xardalias-arkoymaneas
Οι Μεταλλάξεις του Κορονοϊού προκαλούνται από το εμβόλιο της pfizer
https://zoidosia.blogspot.com/2021/01/pfizer-rockfeller-ny-e.html
Booze unbanned and beaches open as Ramaphosa eases level 3 lockdown
https://www.timeslive.co.za/politics/2021-02-01-booze-unbanned-and-beaches-open-as-ramaphosa-eases-level-3-lockdown/
Πρώτο κουδούνι (ξανά) για Γυμνάσια και Λύκεια στη Θεσσαλονίκη: Μάσκες και θερμομέτρηση
https://youtu.be/WFLtGHbF1qU
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΣΚΑ ΣΟΥ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ????????????????
https://youtu.be/5355q_w_C0Q
Οι «φυλές» του κορονοϊού: Πώς βλέπουν την πανδημία διαφορετικές προσωπικότητες
https://www.efsyn.gr/epistimi/epistimonika-nea/279393_oi-fyles-toy-koronoioy-pos-blepoyn-tin-pandimia-diaforetikes
Γερμανία: Στρατόπεδο συγκέντρωσης αντιφρονούντων! Ρεπορτάζ απο την Bild (Βίντεο)
https://anazitiseis.gr/germania-stratopedo-sygkentrosis-an/
No jab, no job policy should be the law
https://www.telegraph.co.uk/business/2021/01/28/no-jab-no-job-policy-should-law/
fonien.gr - Κοκοτός: Όποιος αρνηθεί να κάνει εμβόλιο δεν θα προσληφθεί (14-1-2021)
https://youtu.be/lSNbvndYGvc
Καταγγελία: Εταιρεία προσπαθεί να «φακελώσει» τους εργαζόμενους απαιτώντας πρόσβαση σε πληροφορίες για τις πολιτικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις!
https://www.opoligrafos.gr/greece/etaireia-prospathei-na-fakelosei-ergazomenous-zita-prosvasi-se-prosopika-dedomena/
Κομμένα τα παλαμάκια στους «ήρωες» της πανδημίας, τώρα αρχίζει το μαστίγιο
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5088124057896709&;set=a.184033048305859
Sanremo, la proposta di Matteo Bassetti: “Riempiamo la platea dell’Ariston con 200 persone vaccinate”
https://www.tvblog.it/post/matteo-bassetti-pubblico-sanremo-ariston
Ντουμπάι: Έκπτωση σε εμβολιασμένους προσφέρουν εστιατόρια
https://gr.euronews.com/2021/01/25/ntoumpai-ekptosi-se-emvoliasmenous-prosferoun-estiatoria
Denmark to launch coronavirus ‘passports’
https://www.ft.com/content/b0814db0-c1ad-42de-81c0-b0a407746e1d
Why some people like wearing masks
https://www.bbc.com/worklife/article/20210115-why-some-people-like-wearing-masks
"Έρχονται κι άλλες πανδημίες"
https://www.zougla.gr/kosmos/article/erxonte-ki-ales-pandimies
Μιά φορά κι έναν καιρό ήταν η ζωή - 26 Η ζωή συνεχίζεται
https://youtu.be/mDI6IRXwtCc?t=1154
Αὐτό ποὺ Ζεῖς - Νίκολα Μαγκάρτ (Prod. by 90s Beats)
https://youtu.be/jy_GO7Ggm30
Στο μεταξύ για να προφυλαχθεί η κοινωνία μας από τον υπεριό θα κάνουμε όλοι εμβόλιο και μετά για το κοινό καλό θα βάλουμε και δεύτερη μάσκα επειδή το εμβόλιο δεν εμποδίζει τη μετάδοση και το ένα φίμωτρο είναι ανεπαρκές, δεν το βουλώνουμε με τίποτα.
Παράλληλα επισημοποιείται και έρχεται περισσότερο στην επιφάνεια η ατζέντα της υποδούλωσης που, ως ολοκληρωτική, θα πρέπει να απομακρύνει όσων οι νοήσεις τις προηγούμενες δεκαετίες δεν τσίμπησαν από αυτή την ακατάσχετη και απόλυτα μελετημένη προπαγάνδα σε κάθε επίπεδο. Από την πλευρά μου θα έλεγα να είμαστε ευγνώμονες που αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή βρεθήκαμε σε σημείο οι συνειδήσεις μας να είναι ικανές να αναγνωρίσουν αυτή τη μεγάλη πλάνη της ανθρωπότητας.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι Telegram:
https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook:
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Σύνδεσμοι Εκπομπής:
Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017-2018 influenza season
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599/
Ανατροπή σχεδιασμών λόγω εμβολίων
https://www.kathimerini.gr/politics/561247654/anatropi-schediasmon-logo-emvolion/
Boris Johnson promises plan next month for 'phased' easing of lockdown
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55823364
Η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη στη Θεσσαλονίκη - Έσπευσαν εκτάκτως Χαρδαλιάς και Αρκουμανέας
https://www.cnn.gr/ellada/story/252693/entopistike-i-notiofrikaniki-metallaxi-sti-thessaloniki-speydoyn-ektaktos-xardalias-arkoymaneas
Οι Μεταλλάξεις του Κορονοϊού προκαλούνται από το εμβόλιο της pfizer
https://zoidosia.blogspot.com/2021/01/pfizer-rockfeller-ny-e.html
Booze unbanned and beaches open as Ramaphosa eases level 3 lockdown
https://www.timeslive.co.za/politics/2021-02-01-booze-unbanned-and-beaches-open-as-ramaphosa-eases-level-3-lockdown/
Πρώτο κουδούνι (ξανά) για Γυμνάσια και Λύκεια στη Θεσσαλονίκη: Μάσκες και θερμομέτρηση
https://youtu.be/WFLtGHbF1qU
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΣΚΑ ΣΟΥ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ????????????????
https://youtu.be/5355q_w_C0Q
Οι «φυλές» του κορονοϊού: Πώς βλέπουν την πανδημία διαφορετικές προσωπικότητες
https://www.efsyn.gr/epistimi/epistimonika-nea/279393_oi-fyles-toy-koronoioy-pos-blepoyn-tin-pandimia-diaforetikes
Γερμανία: Στρατόπεδο συγκέντρωσης αντιφρονούντων! Ρεπορτάζ απο την Bild (Βίντεο)
https://anazitiseis.gr/germania-stratopedo-sygkentrosis-an/
No jab, no job policy should be the law
https://www.telegraph.co.uk/business/2021/01/28/no-jab-no-job-policy-should-law/
fonien.gr - Κοκοτός: Όποιος αρνηθεί να κάνει εμβόλιο δεν θα προσληφθεί (14-1-2021)
https://youtu.be/lSNbvndYGvc
Καταγγελία: Εταιρεία προσπαθεί να «φακελώσει» τους εργαζόμενους απαιτώντας πρόσβαση σε πληροφορίες για τις πολιτικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις!
https://www.opoligrafos.gr/greece/etaireia-prospathei-na-fakelosei-ergazomenous-zita-prosvasi-se-prosopika-dedomena/
Κομμένα τα παλαμάκια στους «ήρωες» της πανδημίας, τώρα αρχίζει το μαστίγιο
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5088124057896709&;set=a.184033048305859
Sanremo, la proposta di Matteo Bassetti: “Riempiamo la platea dell’Ariston con 200 persone vaccinate”
https://www.tvblog.it/post/matteo-bassetti-pubblico-sanremo-ariston
Ντουμπάι: Έκπτωση σε εμβολιασμένους προσφέρουν εστιατόρια
https://gr.euronews.com/2021/01/25/ntoumpai-ekptosi-se-emvoliasmenous-prosferoun-estiatoria
Denmark to launch coronavirus ‘passports’
https://www.ft.com/content/b0814db0-c1ad-42de-81c0-b0a407746e1d
Why some people like wearing masks
https://www.bbc.com/worklife/article/20210115-why-some-people-like-wearing-masks
"Έρχονται κι άλλες πανδημίες"
https://www.zougla.gr/kosmos/article/erxonte-ki-ales-pandimies
Μιά φορά κι έναν καιρό ήταν η ζωή - 26 Η ζωή συνεχίζεται
https://youtu.be/mDI6IRXwtCc?t=1154
Αὐτό ποὺ Ζεῖς - Νίκολα Μαγκάρτ (Prod. by 90s Beats)
https://youtu.be/jy_GO7Ggm30
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