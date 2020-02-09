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Hemvärnsredaktör pekar ut alternativmedier som falska
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1 view • February 09, 2020
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Ursprungligen publicerad på Nya Dagbladet 14 mars 2016.
I en artikel som Försvarsmaktens tidning Hemvärnet publicerat varnar man för ”falska nyheter” och pekar ut svenskspråkiga ryska publikationer och svenska alternativmedier. Men några exempel på falska nyheter kan chefredaktören inte ge svar på. Inte heller varnar man på samma sätt för Natopropaganda i Sverige när Nya Dagbladet ifrågasätter chefredaktören.
https://nyadagbladet.se/inrikes/hemvarnsredaktor-pekar-istallet-ut-alternativmedier-som-falska/
Ursprungligen publicerad på Nya Dagbladet 14 mars 2016.
I en artikel som Försvarsmaktens tidning Hemvärnet publicerat varnar man för ”falska nyheter” och pekar ut svenskspråkiga ryska publikationer och svenska alternativmedier. Men några exempel på falska nyheter kan chefredaktören inte ge svar på. Inte heller varnar man på samma sätt för Natopropaganda i Sverige när Nya Dagbladet ifrågasätter chefredaktören.
https://nyadagbladet.se/inrikes/hemvarnsredaktor-pekar-istallet-ut-alternativmedier-som-falska/
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