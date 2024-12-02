IoBnT GOV. Funding! Canada Government, USA NSF, ISO, NNI, ITU, IEEE

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2. https://www.google.com/search?q=nsf+internet+of+bio-nano+things+2024&sca_esv=8c9b3293186be496&sxsrf=ADLYWILjpOtVTRbAc1RlmO16XgA5AZDSEw%3A1733152050621&ei=Ms1NZ-XOJaWu0PEPzYq92QI&oq=nsf+&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIgRuc2YgKgIIADIEECMYJzIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgARIuEpQ2Q9Y3DFwA3gAkAEAmAGJAaAB5wSqAQMwLjW4AQHIAQD4AQGYAgigAsEFqAIPwgIHECMYJxjqAsICChAAGIAEGEMYigXCAgsQLhiABBixAxiDAcICEBAuGIAEGNEDGEMYxwEYigXCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCxAuGIAEGLEDGNQCwgIIEAAYgAQYsQPCAggQLhiABBixA5gDEZIHAzMuNaAHyDU&sclient=mobile-gws-wiz-serp
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5. https://www.medicaldesignbriefs.com/component/content/article/49893-building-the-internet-of-bio-nano-things
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6. https://www.nano.gov/anniversarysymposium
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