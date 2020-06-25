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💥💥.. Απίστευτο θαύμα σε ανάπηρη κοπέλα που άρχισε να περπατά και να τρέχει...
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29 views • June 25, 2020
Θαύμα του Τιμίου Σταυρού σε κοπέλα με σκλήρυνση κατά πλάκας που εδώ και 2 μήνες ήταν σε καροτσάκι με δυσκολία μετακίνησης,άρχισε ξανά να περπατά.Τα βίντεο ανέβασε δημόσια για να διαδοθεί το θαύμα η αδερφή της Φανής, Ιωάννα Βασιλακοπούλου. Το θαύμα συνέβη στους Αγίου Ισιδώρους Λυκαβηττού όπου γίνονται χιλιάδες θαύματα.
"Όλη η Ελλάδα είναι συγκινημένη! Το θαύμα στην παράλυτη Φανή, είναι δημόσιο, άμεσο και συγκλονιστικό! Ο Τίμιος Σταυρός του πατρός Δημητρίου στο Εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού..."
Δείτε την απίστευτη συνέχεια εδώ:
https://www.noiazomai.gr/2020/06/thayma-stayroy-paralyth-Fani.html
"Όλη η Ελλάδα είναι συγκινημένη! Το θαύμα στην παράλυτη Φανή, είναι δημόσιο, άμεσο και συγκλονιστικό! Ο Τίμιος Σταυρός του πατρός Δημητρίου στο Εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού..."
Δείτε την απίστευτη συνέχεια εδώ:
https://www.noiazomai.gr/2020/06/thayma-stayroy-paralyth-Fani.html
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