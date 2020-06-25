💥💥.. Απίστευτο θαύμα σε ανάπηρη κοπέλα που άρχισε να περπατά και να τρέχει...

Θαύμα του Τιμίου Σταυρού σε κοπέλα με σκλήρυνση κατά πλάκας που εδώ και 2 μήνες ήταν σε καροτσάκι με δυσκολία μετακίνησης,άρχισε ξανά να περπατά.Τα βίντεο ανέβασε δημόσια για να διαδοθεί το θαύμα η αδερφή της Φανής, Ιωάννα Βασιλακοπούλου. Το θαύμα συνέβη στους Αγίου Ισιδώρους Λυκαβηττού όπου γίνονται χιλιάδες θαύματα."Όλη η Ελλάδα είναι συγκινημένη! Το θαύμα στην παράλυτη Φανή, είναι δημόσιο, άμεσο και συγκλονιστικό! Ο Τίμιος Σταυρός του πατρός Δημητρίου στο Εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού..."Δείτε την απίστευτη συνέχεια εδώ: