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Clown Planet News (11 September, 2021): 9/11 + 20, Biden Mandates Vax, Aussie Vax Camp & More
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70 views • September 11, 2021
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https://twitter.com/disclosetv/status/1435896643128340483
https://twitter.com/OpenVAERS/status/1436421739190231040
https://catholicnewsherald.com/news/90-news/local/7519-schools-use-data-in-shifting-to-virtual-classes-require-face-coverings-in-response-to-pandemic-conditions
https://www.newsweek.com/pope-francis-pleads-world-listen-cry-earth-climate-change-fight-1626788
https://calgaryherald.com/opinion/columnists/should-churches-require-vaccine-passports
https://www.dailydot.com/debug/deepfacelive-deepfake-live-streaming/
https://catholicgentleman.com/2021/08/3-ways-technology-is-destroying-your-life/
https://twitter.com/disclosetv/status/1435906094749073416
https://twitter.com/disclosetv/status/1436072294644953092
https://www.cbsnews.com/news/birth-control-contraception-france-free-women-under-25/?ftag=YHF4eb9d17
https://twitter.com/NeverSleever/status/1436624811913056260
https://www.corbettreport.com/episode-407-false-flags-the-secret-history-of-al-qaeda-part-1-origin-story/
https://off-guardian.org/2021/09/10/review-unanswered-questions-what-the-september-11th-families-asked-and-the-9-11-commission-ignored/
https://twitter.com/NeverSleever/status/1436641909662003205
https://www.corbettreport.com/911whistleblowers/
https://twitter.com/NeverSleever/status/1436657504239423490
https://www.cbsnews.com/amp/news/pakistan-covid-vaccine-punjab-threat-cell-phone-cut-off-no-vaccination/#app
https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/1436444283276603392
https://twitter.com/tomselliott/status/1436430178994032641
https://www.wcpo.com/news/national/coronavirus/biden-to-deliver-major-address-on-covid-19-and-vaccination-program-thursday
https://www.lifesitenews.com/news/47-studies-confirm-inefectiveness-of-masks-for-covid-and-32-more-confirm-their-negative-health-effects/
https://governor.hawaii.gov/newsroom/office-of-the-governor-news-release-state-launches-hawaii-smart-health-card-for-digital-vaccination-verification/
https://www.theblaze.com/news/allison-williams-vaccine-mandate-espn
https://thehill.com/changing-america/respect/equality/571739-entire-police-department-resigns-in-missouri
https://twitter.com/GillianMcKeith/status/1435534681399758849
https://twitter.com/delbigtree/status/1436661380808167428
https://off-guardian.org/2021/09/11/watch-covid19-11-niels-harrit/
https://twitter.com/critica18495985/status/1435656919818047489
https://twitter.com/stevenvoiceover/status/1436371723008585730
https://summit.news/2021/09/10/video-psaki-declares-government-will-make-employers-enforce-vaccine-mandates/
https://www.foxla.com/news/tsa-will-double-fines-on-mask-mandate-violations-at-airports-on-flights
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9976903/Chris-Whitty-approve-Covid-jabs-teenagers-boost-mental-health.html
https://twitter.com/Forbes/status/1436462449591558197
https://twitter.com/DailyCaller/status/1436357240685043714
https://declaration.fas.harvard.edu/resources/text
https://twitter.com/NeverSleever/status/1436543594874163203
https://twitter.com/YossiGestetner/status/1436434175586934898
https://www.dailywire.com/news/f-your-freedom-howard-stern-latest-celeb-to-blast-unvaccinated-say-hospitals-shouldnt-treat-them?%3Futm_source=twitter&;utm_medium=social&utm_campaign=dwtwitter
https://twitter.com/tomselliott/status/1436031601138352136
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/09/09/covid-sniffer-dogs/
https://www.africanews.com/2021/09/01/nigeria-covid-health-pass-may-soon-be-imposed-in-two-states/
https://twitter.com/drsimonegold/status/1436455149141123072
https://twitter.com/HarmlessYardDog/status/1436421560076804119
https://twitter.com/tomselliott/status/1436372898651033601
https://twitter.com/Supergranagain/status/1436361603335835681
https://twitter.com/tomselliott/status/1435956522719211526
https://twitter.com/tomselliott/status/1436085980579106818
https://twitter.com/DrLeanaWen/status/1436077470105604096
https://twitter.com/tomselliott/status/1436260014948331540
https://twitter.com/AussieVal10/status/1435488980674306049
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1436058259006369793
https://twitter.com/aginnt/status/1435975794799648773
https://twitter.com/RT_com/status/1436644024396439553
https://twitter.com/Alpha_Mind7/status/1435994864617865222
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