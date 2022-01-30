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РЮКЗАК (Комплект выживания) ВЫЖИВАНИЕ В ЛЕСУ С ОДНИМ РЮКЗАКОМ
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344 views • January 30, 2022
РЮКЗАК (Комплект выживания) ВЫЖИВАНИЕ В ЛЕСУ С ОДНИМ РЮКЗАКОМ.
Источник: канал Максим Медведев.
Описание. «Рюкзак, это ваш друг и помощник на все время выживания. Выживание в лесу годами с одним рюкзаком возможно только тогда, когда комплект выживания тщательно подобран, а рюкзак крайне надежен ведь в дальнейшем рюкзак будет использоваться как переноска всего чего угодно на большие расстояния (грунт, мох, лишайники, камни и т.д.)
Рыболовный или охотничий рюкзак, естественно может быть использован в режиме выживания, и долгого проживания в лесу, если, конечно, качество и объем соответствуют заявке, ведь очень часто бывает так, что вещица только лишь красивая и стоит много денег, а в деле - хлам.
Использовав охотничий, непромокаемый и очень прочный рюкзак объемом 85 литров с несколькими вариантами внешних подвесов, можно носить в нем достойный комплект жизнеобеспечения человека на многие годы - добраться глубоко в лес и создать там свое микрохозяйство».
Теги: Выживание, Survival, Бушкрафт, Bushcraft, Автономка, Autonomy, Портал выживальщиков, Preppers, Навыки, Советы, Опыт
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«Вот, что может произойти в ближайшие месяцы, если вы не очнётесь, не объединитесь и не встанете на Путь Света, Который Указала всем Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. Никого без принятой смертоносной вакцины или вживлённого чипа никуда не выпустят. Домашняя клетка — станет голодной тюрьмой, без права на воздух и воду. Многие, получившие вакцины, якобы от коронавируса, через несколько месяцев начнут гибнуть от заражения новыми штаммами вирусов и бактерий. Те, кто примет жидкий чип, смогут ещё какое-то время передвигаться под присмотром мирового правительства. Но всех постепенно загонят в тюрьмы, пустые гипермаркеты, на стадионы, то есть полностью локализуют от мира. А затем уничтожат физически. Ибо, в планы глобалистов входит максимально сократить население планеты, оставив только обслуживающий персонал чипированных рабов-биороботов. ... Глобалисты уже почти готовы включить кнопку на уничтожение человечества Земли. Да, это страшная действительность. Но, прийдя на Землю, каждая душа должна пройти свою школу жизни и, в конечном итоге, обрести мудрость. А мудрость приходит после обретения печального жизненного опыта. Ибо: во всякой мудрости много печали. Но каждая душа, имея духовное произхождение, просто обязана стать умудрённой, чтобы наконец вернуться в Царство Софии Премудрой» (Виктория ПреобРАженская. «Зомбовирусная корона Машиаха», 27.04.2020).
Миру предстоит увидеть Мощь и Силу Дающей Жизнь Матери Мира! Явившей к Бытию всё Сущее, ТриЕдиной ПРАРАДАтельницы МиРАздания. Она, Изначальная Матерь Мира, Стоит над всеми ранее ограниченными представлениями о Баженстве, потому что Включает в Себе Все Силы и Соединяет Всё в Себе! ЕЁ СВЕТ Абсолютен, если такой Свет где-то Есть, там уже не может быть ничего неабсолютного. ЕЁ МОГУЩЕСТВО Выше всяких нехристей, мировых правительств и т.д. Поэтому Свершится Победа, Виктория Света. Зрячие примут ЛЮБОВЬ Великой Матери Света Марии ДЭВИ ХРИСТОС и будут Спасены! УРА! АУМ РА! Да Будет Свет!
(Из «Защита от приближающейся мировой принудительной
вакцинации-чипизации» https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii ).
__________________________
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Источник: канал Максим Медведев.
Описание. «Рюкзак, это ваш друг и помощник на все время выживания. Выживание в лесу годами с одним рюкзаком возможно только тогда, когда комплект выживания тщательно подобран, а рюкзак крайне надежен ведь в дальнейшем рюкзак будет использоваться как переноска всего чего угодно на большие расстояния (грунт, мох, лишайники, камни и т.д.)
Рыболовный или охотничий рюкзак, естественно может быть использован в режиме выживания, и долгого проживания в лесу, если, конечно, качество и объем соответствуют заявке, ведь очень часто бывает так, что вещица только лишь красивая и стоит много денег, а в деле - хлам.
Использовав охотничий, непромокаемый и очень прочный рюкзак объемом 85 литров с несколькими вариантами внешних подвесов, можно носить в нем достойный комплект жизнеобеспечения человека на многие годы - добраться глубоко в лес и создать там свое микрохозяйство».
Теги: Выживание, Survival, Бушкрафт, Bushcraft, Автономка, Autonomy, Портал выживальщиков, Preppers, Навыки, Советы, Опыт
__________________
Скачайте архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (387 мб), позже разберётесь! Архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен. Скачивайте и обновляйте (по мере размещения новых версий, см. по дате).
Подробнее: «Скачать. Материалы Сайта для чтения без Интернета» — https://usmalos.com/skachat.-materialy-sajta-dlya-chteniya-bez-interneta
________________________
«Вот, что может произойти в ближайшие месяцы, если вы не очнётесь, не объединитесь и не встанете на Путь Света, Который Указала всем Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. Никого без принятой смертоносной вакцины или вживлённого чипа никуда не выпустят. Домашняя клетка — станет голодной тюрьмой, без права на воздух и воду. Многие, получившие вакцины, якобы от коронавируса, через несколько месяцев начнут гибнуть от заражения новыми штаммами вирусов и бактерий. Те, кто примет жидкий чип, смогут ещё какое-то время передвигаться под присмотром мирового правительства. Но всех постепенно загонят в тюрьмы, пустые гипермаркеты, на стадионы, то есть полностью локализуют от мира. А затем уничтожат физически. Ибо, в планы глобалистов входит максимально сократить население планеты, оставив только обслуживающий персонал чипированных рабов-биороботов. ... Глобалисты уже почти готовы включить кнопку на уничтожение человечества Земли. Да, это страшная действительность. Но, прийдя на Землю, каждая душа должна пройти свою школу жизни и, в конечном итоге, обрести мудрость. А мудрость приходит после обретения печального жизненного опыта. Ибо: во всякой мудрости много печали. Но каждая душа, имея духовное произхождение, просто обязана стать умудрённой, чтобы наконец вернуться в Царство Софии Премудрой» (Виктория ПреобРАженская. «Зомбовирусная корона Машиаха», 27.04.2020).
Миру предстоит увидеть Мощь и Силу Дающей Жизнь Матери Мира! Явившей к Бытию всё Сущее, ТриЕдиной ПРАРАДАтельницы МиРАздания. Она, Изначальная Матерь Мира, Стоит над всеми ранее ограниченными представлениями о Баженстве, потому что Включает в Себе Все Силы и Соединяет Всё в Себе! ЕЁ СВЕТ Абсолютен, если такой Свет где-то Есть, там уже не может быть ничего неабсолютного. ЕЁ МОГУЩЕСТВО Выше всяких нехристей, мировых правительств и т.д. Поэтому Свершится Победа, Виктория Света. Зрячие примут ЛЮБОВЬ Великой Матери Света Марии ДЭВИ ХРИСТОС и будут Спасены! УРА! АУМ РА! Да Будет Свет!
(Из «Защита от приближающейся мировой принудительной
вакцинации-чипизации» https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii ).
__________________________
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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