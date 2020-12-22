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Reiner Fuellmich : "cette pandémie a été mise en scène" [VOSTFR]
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35 views • December 22, 2020
21 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=asSSfQGd_u4
France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
Debriefing en partenariat avec BonSens.org
Nous recevons Reiner Fuellmich, pour un debriefing long et... explosif, avec cet avocat allemand qui a une expertise dans le domaine médical et a monté un groupe d’experts : le Corona Comité. Après une présentation générale et son analyse sur la pandémie, il nous parle des actions qu’il mène, de la situation juridique et judiciaire en Allemagne où le système est localement sous influence de certains entreprises, de la coopération internationale et des "dés pipés" par les tests PCR du très décrié Dr Drosten.
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-reiner-fuellmich
Traduction et sous-titres : merci à ZN
France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
Debriefing en partenariat avec BonSens.org
Nous recevons Reiner Fuellmich, pour un debriefing long et... explosif, avec cet avocat allemand qui a une expertise dans le domaine médical et a monté un groupe d’experts : le Corona Comité. Après une présentation générale et son analyse sur la pandémie, il nous parle des actions qu’il mène, de la situation juridique et judiciaire en Allemagne où le système est localement sous influence de certains entreprises, de la coopération internationale et des "dés pipés" par les tests PCR du très décrié Dr Drosten.
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-reiner-fuellmich
Traduction et sous-titres : merci à ZN
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