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REMOTE ACTIVATION OF NANO MACHINES (GOOGLE ISRAEL - 2013)
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164 views • February 24, 2022
Clip from 2013 Google Israel talk. MIT/George Church-trained nano-bio engineer Ido Bachelet.
Note use of magnetic fields to remotely activate nanorobots
🧾 https://www.youtube.com/watch?v=MzLTWU2EqP4
🧾 @ PCS reports: https://www.bitchute.com/channel/pcs/
================
GRAPHENE MIND CONTROL NANO In All Covid Injections / UK Scientists CONFIRM
https://www.bitchute.com/video/9ZnPDF7XgMcn/
BRAIN JABBED (COMPELLING EVIDENCE of NANO TECH in the 'Vaccines')
https://www.bitchute.com/video/iREcxI6FbDXT/
COV-ID GRAPHENE-NANO-PLATFORM DEATH-VAX DELIVERY SYSTEM
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/Nab5SMPfQRSG/
COVID 'GRAPHENE NANO VAX'; 'BIO-CONTROL / WEAPON' PLATFORM
(Quinta Columna, ENG. Trans.) https://www.bitchute.com/video/8ED4MavkV5nv/
PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, SELF-ASSEMBLIES INJECT
(tangentopolis / Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/
GRAPHENE & MICRO-TECHNOLOGY Confirmed in ARGENTINA (Covid Vaccinations)
by Research Team / Jan 27 2022 https://www.bitchute.com/video/7RIzkkMrPl4G/
ANALYSIS of COVID VAX VIALS & REPORT from ARGENTINA (28 Jan 2022)
[La QuintaColumna / La Bitácora] https://www.bitchute.com/video/FfSJFxaDHgiA/
IDENTIFICATION of MICROTECHNOLOGY in VACCINE VIALS
Cansino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm; Sputnik
https://www.bitchute.com/video/rp5ZyrmMLJQv/
GRAPHENE Oxide MICROTUBES seen under OPTICAL MICROSCOPY
(Dr. Marcelo Dignani) https://www.bitchute.com/video/EnCiTd78KT9b/
NANO-MICRO-TECHNOLOGY (UNDECLARED) in NZ Pfizer INJECTIONS
[Leaked Footage, Pt. 1-8] https://www.bitchute.com/video/dusnaQCh0kWp/
Possible MICROBIOTA in COVID mRNA 'Vaccines' (Dr. Pablo Campra)
https://www.bitchute.com/video/Vy4f3YzwQskb/
(Dr. Pablo Campra) FINDING of GRAPHENE Oxide in COVID 'Vaccines' [REPORT]
https://www.bitchute.com/video/JpPe8pIrXTKu/
More 'NANO-ROUTER COMPATIBLE STRUCTURES' (Dr. Pablo Campra)
https://www.bitchute.com/video/CcGMKzGrcTS4/
DNA CRYSTALS in COVID Injections (Dr. Pablo Campra; Corona 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/j0XFhTxfxtiP/
'GRAPHENE' IN 'FLU VAX' / NEUROMODULATION / PHOTOLUMINESCENCE
https://www.bitchute.com/video/5kU8fAXas1Ob/
GRAPHENE & MOVING ELEMENTS in CHIROMAS (FLU) VIAL
https://www.bitchute.com/video/lorJNiI2MG58/
'PATIENT ENGAGEMENT' NANO INSPECT; Antennae, QCA Cell, NANO-ROUTING
https://www.bitchute.com/video/c1KSTqhqKm1n/
PFIZER 'VACCINE' VIAL in REAL-TIME OBSERVATION
(Microbubbles; Morgellons) La Quinta Columna
https://www.bitchute.com/video/FhiVEKwFjpmZ/
GRAPHENE MICROBUBBLES [FINALLY EXPLAINED!]
https://www.bitchute.com/video/wvVJ4tA3pCS3/ [SHARE]
PFIZER 'VACCINE' (BLOOD Before & BLOOD After) (Info Vacunas)
[1st Dose @ 7 & 20 Days; 2nd Dose @ 13 Days]
https://www.bitchute.com/video/VH8Onmi87Spj/
Covid GRAPHENE QUANTUM DOTS
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/
'VAX-SCENE' VICTIMS' BODIES (PATHOLOGIES NEVER BEFORE SEEN)
https://www.bitchute.com/video/t7rkRFzusy4e/
Note use of magnetic fields to remotely activate nanorobots
🧾 https://www.youtube.com/watch?v=MzLTWU2EqP4
🧾 @ PCS reports: https://www.bitchute.com/channel/pcs/
================
GRAPHENE MIND CONTROL NANO In All Covid Injections / UK Scientists CONFIRM
https://www.bitchute.com/video/9ZnPDF7XgMcn/
BRAIN JABBED (COMPELLING EVIDENCE of NANO TECH in the 'Vaccines')
https://www.bitchute.com/video/iREcxI6FbDXT/
COV-ID GRAPHENE-NANO-PLATFORM DEATH-VAX DELIVERY SYSTEM
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/Nab5SMPfQRSG/
COVID 'GRAPHENE NANO VAX'; 'BIO-CONTROL / WEAPON' PLATFORM
(Quinta Columna, ENG. Trans.) https://www.bitchute.com/video/8ED4MavkV5nv/
PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, SELF-ASSEMBLIES INJECT
(tangentopolis / Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/
GRAPHENE & MICRO-TECHNOLOGY Confirmed in ARGENTINA (Covid Vaccinations)
by Research Team / Jan 27 2022 https://www.bitchute.com/video/7RIzkkMrPl4G/
ANALYSIS of COVID VAX VIALS & REPORT from ARGENTINA (28 Jan 2022)
[La QuintaColumna / La Bitácora] https://www.bitchute.com/video/FfSJFxaDHgiA/
IDENTIFICATION of MICROTECHNOLOGY in VACCINE VIALS
Cansino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm; Sputnik
https://www.bitchute.com/video/rp5ZyrmMLJQv/
GRAPHENE Oxide MICROTUBES seen under OPTICAL MICROSCOPY
(Dr. Marcelo Dignani) https://www.bitchute.com/video/EnCiTd78KT9b/
NANO-MICRO-TECHNOLOGY (UNDECLARED) in NZ Pfizer INJECTIONS
[Leaked Footage, Pt. 1-8] https://www.bitchute.com/video/dusnaQCh0kWp/
Possible MICROBIOTA in COVID mRNA 'Vaccines' (Dr. Pablo Campra)
https://www.bitchute.com/video/Vy4f3YzwQskb/
(Dr. Pablo Campra) FINDING of GRAPHENE Oxide in COVID 'Vaccines' [REPORT]
https://www.bitchute.com/video/JpPe8pIrXTKu/
More 'NANO-ROUTER COMPATIBLE STRUCTURES' (Dr. Pablo Campra)
https://www.bitchute.com/video/CcGMKzGrcTS4/
DNA CRYSTALS in COVID Injections (Dr. Pablo Campra; Corona 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/j0XFhTxfxtiP/
'GRAPHENE' IN 'FLU VAX' / NEUROMODULATION / PHOTOLUMINESCENCE
https://www.bitchute.com/video/5kU8fAXas1Ob/
GRAPHENE & MOVING ELEMENTS in CHIROMAS (FLU) VIAL
https://www.bitchute.com/video/lorJNiI2MG58/
'PATIENT ENGAGEMENT' NANO INSPECT; Antennae, QCA Cell, NANO-ROUTING
https://www.bitchute.com/video/c1KSTqhqKm1n/
PFIZER 'VACCINE' VIAL in REAL-TIME OBSERVATION
(Microbubbles; Morgellons) La Quinta Columna
https://www.bitchute.com/video/FhiVEKwFjpmZ/
GRAPHENE MICROBUBBLES [FINALLY EXPLAINED!]
https://www.bitchute.com/video/wvVJ4tA3pCS3/ [SHARE]
PFIZER 'VACCINE' (BLOOD Before & BLOOD After) (Info Vacunas)
[1st Dose @ 7 & 20 Days; 2nd Dose @ 13 Days]
https://www.bitchute.com/video/VH8Onmi87Spj/
Covid GRAPHENE QUANTUM DOTS
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/
'VAX-SCENE' VICTIMS' BODIES (PATHOLOGIES NEVER BEFORE SEEN)
https://www.bitchute.com/video/t7rkRFzusy4e/
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