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Finnlands Parlament bekommt Rechtslage erklärt
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
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Im finnischen Parlament werden ALLE Politiker aufgeklärt, dass sie von diesem Zeitpunkt an vor ein Gericht gestellt werden können, wenn sie diesen Irrsinn weiter mitmachen und unterstützen, ...
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... denn jedes Verbrechen wird vorsätzlich, wenn es wissentlich begangen wurde, und Impfungen sind Massenmord!
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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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