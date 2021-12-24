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Carte de voeux de Campagnol en noir et blanc
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10 views • December 24, 2021
24 décembre 2021 : https://odysee.com/@campagnoltvl:2/carte-de-voeux-de-campagnol-en-noir-et:3
Campagnol tvl : https://odysee.com/@campagnoltvl:2
@campagnoltvl
Commentaire d'origine : Ces trois minutes de poésie villageoise sont destinées d'abord à ceux qui sont loin de nous et qui écrivent de partout dans le monde que la France leur manque. Le morceau de piano est Traumerei de Schumann
...
https://www.youtube.com/watch?v=2tgld2jers4
Campagnol tvl : https://odysee.com/@campagnoltvl:2
@campagnoltvl
Commentaire d'origine : Ces trois minutes de poésie villageoise sont destinées d'abord à ceux qui sont loin de nous et qui écrivent de partout dans le monde que la France leur manque. Le morceau de piano est Traumerei de Schumann
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https://www.youtube.com/watch?v=2tgld2jers4
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