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Covid-19 Nedeniyle Oluşan İŞSİZLİĞİN Sebep Olabileceği ÖLÜMLER - TÜRKÇE SESLENDİRMELİ
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23 views • May 21, 2020
● 1982 yılında yazılmış bir kitap vardı. Bu kitaba göre toplumda işsizliğin %1 artışı her seferinde 37 bin kişinin canına mal oluyor. Neden? İntihar oranı yükseliyor, stres artıyor, kalp krizleri çoğalıyor, suç oranı yükseliyor, para yok, insanlar birbirine girmeye başlıyor, eve içi şiddet artıyor.
● 60 yaşın altında sadece koronadan ölen insan sayısı kaç biliyor musunuz? 350 ölü. Suda boğularak ölme ihtimaliniz daha yüksek.
● Eminim çok yakın zamanda bu karantina virüsten daha fazla ölüme sebep olacak.
----------------------------
1982 yılında yazılmış bir kitap vardı. Barry Bluestone tarafından "Kurumların Uçuşu" diye bir kitap. İşsizliğin artması ile insan ölümlerinin artması arasında bir ilişki kuruyordu bu adam.
Diyordu ki işsizliğin %1 yükselmesi 37 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. İşsizlik yükseldiğinde ölüm yükseliyor.
Neden? İntihar oranı yükseliyor, stres artıyor, kalp krizleri çoğalıyor, suç oranı yükseliyor, para yok, insanlar birbirine girmeye başlıyor, eve içi şiddet artıyor.
Erkekler işe gidemeyip para kazanamadıkları zaman üretkenlikleri düşüyor. Suçluluk duygusu, vicdan azabı, stres içinde erkekler evde karılarıyla kavga ediyor, çocuklarıyla kavga ediyorlar.
Bir erkek faydalı olamadığı zaman hayatının bir amacı kalmıyor. Bir takımın parçası olamıyor, kendini yalnız hissediyor.
Topluma katkıda bulunmak erkekler için psikolojik bir ihtiyaç.
Ve bu kitaba göre toplumda işsizliğin %1 artışı her seferinde 37 bin kişinin canına mal oluyor.
Diyelim ki işsizlik bu gidişle %6 ya çıktı. Bakın bakalım nolacak... 37 bin çarpı %6 ne yapıyor? 220 bin kişi yapıyor.
E korona virüsünün sebep olduğu rakamlarla bu rakamları yanyana koyun bakalım, ne görüyorsunuz...
Bu rakamlar hemen hemen aynı. Güncel rakamlara baktığımızda koronadan yaklaşık 70 bin kişinin öldüğünü görüyoruz.
----------------------------
Adam:
60 yaşın altında sadece koronadan ölen insan sayısı kaç biliyor musunuz?
Kadın:
Başka sağlık sorunu olmayan insanlardan bahsediyorsunuz değil mi?
Size 65 yaşından genç kaç kişinin öldüğünü söyleyebilirim.
E öbür hastalar da hayatta kalabilirdi. Başka bir rahatsızlığınız var demek hayatınızı kaybedeceksiniz demek değildir.
Adam:
350 ölü. Koronadan toplam 350 kişi öldü. Suda boğularak ölme ihtimaliniz daha yüksek. Her sene 400 kişi suda boğuluyor.
Şimdi bu konuyu bütün gerçekleri göz önüne alarak işlememiz lazım.
Kadın: Hastalarını koronadan kaybeden ailelere ne diyebiliriz?
Adam:
Bütün ölümler çok üzücü. Fakat inanın bana şu an son 300 sene gördüğümüz en derin ekonomik krize girmek üzereyiz.
Hatta bunu tek bir kriz olarak görmek bile zor. İngiltere merkez bankası bu sene için %14 küçülme öngörüyor.
Bu ne demek biliyor musunuz? Bu üst üste 2 kriz demek. Ve bu gidişle hali hazırda elimizdeki işsiz insan sayısının üzerine 2 milyon insan daha işsiz kalacak.
Önümüzdeki 1 sene içersinde. Yani 2 milyon insanın daha işsiz kalmasının vereceği acıyı düşenebiliyor musunuz?
Sadece bu durum kaç tane ölüme sebep olacak. E şu an acil servislerde istenen hizmeti veremiyoruz.
Bir bunların sebep olduğu ölümleri düşünün. Kanser hastaları, kalp hastaları yeterli bakımı alamıyorlar.
Bütün herkesi eve kapattıran bu korku kampanyasının verdiği zararı göz önünde bulundurmamız lazım.
Eminim çok yakın zamanda bu karantina virüsten daha fazla ölüme sebep olacak.
----------------------------
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Kaynaklar:
► https://youtu.be/kKP5n3sbEDM?t=339 (05:38-06:58)
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► https://twitter.com/i/status/1261330723669229568
► https://www.bitchute.com/video/sHW3L5HLF4Yk/
Corona Gerçeği - Amerikalı Doktorların 5 Milyon İzlenip Silinen Covid-19 Açıklamaları
● 60 yaşın altında sadece koronadan ölen insan sayısı kaç biliyor musunuz? 350 ölü. Suda boğularak ölme ihtimaliniz daha yüksek.
● Eminim çok yakın zamanda bu karantina virüsten daha fazla ölüme sebep olacak.
----------------------------
1982 yılında yazılmış bir kitap vardı. Barry Bluestone tarafından "Kurumların Uçuşu" diye bir kitap. İşsizliğin artması ile insan ölümlerinin artması arasında bir ilişki kuruyordu bu adam.
Diyordu ki işsizliğin %1 yükselmesi 37 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. İşsizlik yükseldiğinde ölüm yükseliyor.
Neden? İntihar oranı yükseliyor, stres artıyor, kalp krizleri çoğalıyor, suç oranı yükseliyor, para yok, insanlar birbirine girmeye başlıyor, eve içi şiddet artıyor.
Erkekler işe gidemeyip para kazanamadıkları zaman üretkenlikleri düşüyor. Suçluluk duygusu, vicdan azabı, stres içinde erkekler evde karılarıyla kavga ediyor, çocuklarıyla kavga ediyorlar.
Bir erkek faydalı olamadığı zaman hayatının bir amacı kalmıyor. Bir takımın parçası olamıyor, kendini yalnız hissediyor.
Topluma katkıda bulunmak erkekler için psikolojik bir ihtiyaç.
Ve bu kitaba göre toplumda işsizliğin %1 artışı her seferinde 37 bin kişinin canına mal oluyor.
Diyelim ki işsizlik bu gidişle %6 ya çıktı. Bakın bakalım nolacak... 37 bin çarpı %6 ne yapıyor? 220 bin kişi yapıyor.
E korona virüsünün sebep olduğu rakamlarla bu rakamları yanyana koyun bakalım, ne görüyorsunuz...
Bu rakamlar hemen hemen aynı. Güncel rakamlara baktığımızda koronadan yaklaşık 70 bin kişinin öldüğünü görüyoruz.
----------------------------
Adam:
60 yaşın altında sadece koronadan ölen insan sayısı kaç biliyor musunuz?
Kadın:
Başka sağlık sorunu olmayan insanlardan bahsediyorsunuz değil mi?
Size 65 yaşından genç kaç kişinin öldüğünü söyleyebilirim.
E öbür hastalar da hayatta kalabilirdi. Başka bir rahatsızlığınız var demek hayatınızı kaybedeceksiniz demek değildir.
Adam:
350 ölü. Koronadan toplam 350 kişi öldü. Suda boğularak ölme ihtimaliniz daha yüksek. Her sene 400 kişi suda boğuluyor.
Şimdi bu konuyu bütün gerçekleri göz önüne alarak işlememiz lazım.
Kadın: Hastalarını koronadan kaybeden ailelere ne diyebiliriz?
Adam:
Bütün ölümler çok üzücü. Fakat inanın bana şu an son 300 sene gördüğümüz en derin ekonomik krize girmek üzereyiz.
Hatta bunu tek bir kriz olarak görmek bile zor. İngiltere merkez bankası bu sene için %14 küçülme öngörüyor.
Bu ne demek biliyor musunuz? Bu üst üste 2 kriz demek. Ve bu gidişle hali hazırda elimizdeki işsiz insan sayısının üzerine 2 milyon insan daha işsiz kalacak.
Önümüzdeki 1 sene içersinde. Yani 2 milyon insanın daha işsiz kalmasının vereceği acıyı düşenebiliyor musunuz?
Sadece bu durum kaç tane ölüme sebep olacak. E şu an acil servislerde istenen hizmeti veremiyoruz.
Bir bunların sebep olduğu ölümleri düşünün. Kanser hastaları, kalp hastaları yeterli bakımı alamıyorlar.
Bütün herkesi eve kapattıran bu korku kampanyasının verdiği zararı göz önünde bulundurmamız lazım.
Eminim çok yakın zamanda bu karantina virüsten daha fazla ölüme sebep olacak.
----------------------------
Haber Sitemiz
► https://coronagercegi.com
----------------------------
Alternatif Sayfa ve Kanallarımız
► https://brighteon.com/channels/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
► https://youtube.com/c/coronagercegi
► https://twitter.com/coronagercegi
► https://facebook.com/coronagercegi
► https://instagram.com/coronagercegi
----------------------------
Kaynaklar:
► https://youtu.be/kKP5n3sbEDM?t=339 (05:38-06:58)
Valuetainment - Why I Haven’t Stopped Working During The Pandemic
► https://twitter.com/i/status/1261330723669229568
► https://www.bitchute.com/video/sHW3L5HLF4Yk/
Corona Gerçeği - Amerikalı Doktorların 5 Milyon İzlenip Silinen Covid-19 Açıklamaları
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