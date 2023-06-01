Folkets Radio | Hotet från artificiell intelligens - fysikprofessor Max Tegmark

Vi måste våga tala öppet om att artificiell intelligens utgör ett existentiellt hot mot mänskligheten. Det är budskapet i ett gemensamt statement från många världens ledande AI-forskare och AI-utvecklare, bland dessa maskininlärningens ”gudfäder” Geoffrey Hinton och Yoshua Bengio.





https://www.safe.ai/statement-on-ai-risk





En av undertecknarna är den svenske fysikprofessorn Max Tegmark, som länge har försökt varna för riskerna med AI. I den här intervjun pratar han som sin oro över den skenande utvecklingen och om vikten av att inte överlåta denna ödesfråga till ”experter”.





Redigering: Sound of Sam





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