Τι είναι γυναίκα; (What is a Woman?) [Ντοκυμαντέρ – GR Subs]

Τι είναι γυναίκα; Προκλητική ερώτηση. Υπάρχουν πολλά φύλα; Είναι «κοινωνική κατασκευή» οι ρόλοι των φύλων και τα ίδια τα φύλα; Μπορεί πράγματι μια γυναίκα να «παγιδευτεί στο σώμα ενός άνδρα»;



Μπορεί ένας άνδρας να θεωρείται «γυναίκα» κάνοντας μία απλή δήλωση συναισθημάτων; Το να γεννηθείς γυναίκα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα;

Πιστεύαμε μέχρι τώρα ότι το να είσαι γυναίκα έχει σχέση με τη βιολογία, αλλά τώρα τελευταία θέλουν να μας διαβεβαιώνουν ότι αυτό πια δεν ισχύει.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Γουόλς συζητά μαζί με τους σημαντικότερους υποστηρικτές της ριζοσπαστικής θεωρίας του φύλου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους. Αντ' αυτού, αποτυγχάνουν. Όταν τους ζητείται να υπερασπιστούν τους οργουελικούς ισχυρισμούς τους ότι το βιολογικό φύλο και η βιολογία δεν έχουν καμία σχέση με την ταυτότητα ενός ατόμου, αντί να παρακάμπτουν αυτές τις ερωτήσεις, εστιάζουν στις υποτιθέμενες θεωρίες "μίσους" του Γουόλς.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/what-is-a-woman-gr-subs

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