28. Эволюция честного человека

Похожий на Женю Базарова –

Персону романа Тургенева,

Он пёр против быта отсталого,

Не зная ни края, ни среднего.





Сплеча отрицая явления,

Что шли супротив его матрицы,

Он с лёгкостью рвал отношения,

Словами он бил словно палицей.





Язвя, унижая достоинство,

Он мнил себя истинным умником,

Считал, что вокруг него воинство

Из плебса науко-отступников.





А тех же, кто с добрым намереньем

Ему на ошибки указывал,

Он гнал от себя без сомнения

И им небреженье выказывал.





По сути, он был честным умницей

С умом на развитье направленным,

Свобода была его спутницей,

Он жил самомнением сдавленный.





Но так как был другом познания,

Не лез на рожон он, не думая,

Он рос, поднимая сознание,

Цельней становясь, и разумнее.





Короче, спокойней и сдержанней

Являть стал свою точку зрения,

С упёртыми, злыми невеждами

Оставил он споры и прения.





Кумиров же для подражания,

Что прежде себе навыдумывал,

Лишил своего обожания,

Став сам себе светом и штурманом.





И жизнь его яркими красками,

Любовью и силой наполнилась,

Он стал человеком с подсказками

Для тех, кто не зря тратит молодость,





Кто встал на тропу созидания,

Кто ценит разумность и нравственность

Имеет ментальное здравие

И в целом высокую развитость.