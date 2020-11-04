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Alan Watt. Wielka Globalna transformacja.
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713 views • November 04, 2020
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Alex Jones: A teraz połączmy się z Alanem Wattem. Alan tak wiele dzieje się na świecie. Mam do ciebie wiele pytań, ale chciałbym usłyszeć co według ciebie jest teraz najważniejsze. Widzimy obecnie przyspieszenie całego programu. Lampy uliczne mają mikrofony, teraz to przyznają, smugi kondensacyjne, teraz to przyznają mówiąc że to dla naszego dobra. Plan aby dać nam obowiązkowe szczepienia uwalniając zmodyfikowane komary, które przekażą nam wirusy które doprowadzą do lobotomii w pewnych obszarach mózgu abyśmy nie byli agresywni. To również zostało ogłoszone. Ogłasza się eugenikę. Po prostu totalne zło. Flagi alKaidy powiewające nad Libią, i nagrody Nobla za zmasakrowane twarze dzieci, chichocząca depresja, zupełny obłęd. Czy oni chcą nas teraz obezwładnić abyśmy przeszli do stanu katatonicznego, psychologicznego stanu wyuczonej bezradności?
Alan Watt: Wydaje mi się, że to może być po części dlatego, że ci którzy idą z programem… a musimy pamiętać, że większość ludzi nigdy się nie obudziła idzie tym torem podążając za mediami głównego nurtu i wszechobecną rozrywką. Wydaje mi się, że forsują teraz te wszystkie programy ponieważ przyszedł na to czas. Czas na połączenie, które nazywają "wielką transformacją" i to jest oficjalna nazwa na obecnym etapie. Transformacja całego globu w system, o którym pisał Quigley. Pisał o ekonomicznej stronie tego systemu. O łączeniu wszystkich kontynentów jak i banków centralnych w jeden system pod BISem Bank of International Settlements. On pisał o tym w latach 60-tych. Tak więc jesteśmy na drodze do realizacji całego planu. A szeroka publika jest tak ogłupiała żeby być szczerym, że przyszedł czas na następną część.
(przypis prisonplanet.pl
C.Quigley "Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time." 1966, New York: Macmillan)
324. Finansowe Centra dążą do stworzenia światowego systemu kontroli finansowej będącego w prywatnych rękach, który będzie w stanie zdominować każdy naród na Ziemi.
Oprócz pragmatycznych celów, siły finansowego kapitalizmu miały inny daleko idący cel, tj stworzenie światowego systemu kontroli finansowej trzymanego w prywatnych rękach będącego w stanie zdominować system polityczny każdego kraju i gospodarki światowej jako całości. Ten system miał być kontrolowany w feudalny sposób poprzez banki centralne działające wspólnie, poprzez tajne porozumienia przedkładane na częstych prywatnych spotkaniach i konferencjach. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych BIS w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez światowe banki centralne, które same w sobie były prywatnymi korporacjami.
Każdy bank centralny, w rękach takich ludzi jak Montagu Norman Banku Anglii, Benjamin Strong New York Federal Reserve Bank, Charles Rist Banku Francji, Hjalmar Schacht Banku Rzeszy, starał się zdominować rządy poprzez możliwość kontroli pożyczek dla Skarbu Państwa, manipulowanie rynkiem walutowym by wpłynąć na poziom aktywności gospodarczej kraju, i wywieranie wpływu na polityków poprzez profity płynące ze świata biznesu.
Międzynarodowi bankierzy zawiązują umowy wobec wszystkich głównych problemów finansowych świata.
W każdym kraju potęga banku centralnego w dużej mierze spoczywa na kontroli podaży kredytów i pieniędzy. W świecie jako całości władza bankierów centralnych polegała na kontroli kredytów i przepływu złota. [...] W tym systemie banki centralne były w stanie zmobilizować zasoby do wzajemnego wspierania się poprzez BIS, gdzie płatności pomiędzy bankami centralnymi, mogą być realizowane poprzez korekty księgowe pomiędzy kontami, będącymi własnością banków centralnych na świecie...
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/alan_watt_wielka_globalna,p2027324986
Alex Jones: A teraz połączmy się z Alanem Wattem. Alan tak wiele dzieje się na świecie. Mam do ciebie wiele pytań, ale chciałbym usłyszeć co według ciebie jest teraz najważniejsze. Widzimy obecnie przyspieszenie całego programu. Lampy uliczne mają mikrofony, teraz to przyznają, smugi kondensacyjne, teraz to przyznają mówiąc że to dla naszego dobra. Plan aby dać nam obowiązkowe szczepienia uwalniając zmodyfikowane komary, które przekażą nam wirusy które doprowadzą do lobotomii w pewnych obszarach mózgu abyśmy nie byli agresywni. To również zostało ogłoszone. Ogłasza się eugenikę. Po prostu totalne zło. Flagi alKaidy powiewające nad Libią, i nagrody Nobla za zmasakrowane twarze dzieci, chichocząca depresja, zupełny obłęd. Czy oni chcą nas teraz obezwładnić abyśmy przeszli do stanu katatonicznego, psychologicznego stanu wyuczonej bezradności?
Alan Watt: Wydaje mi się, że to może być po części dlatego, że ci którzy idą z programem… a musimy pamiętać, że większość ludzi nigdy się nie obudziła idzie tym torem podążając za mediami głównego nurtu i wszechobecną rozrywką. Wydaje mi się, że forsują teraz te wszystkie programy ponieważ przyszedł na to czas. Czas na połączenie, które nazywają "wielką transformacją" i to jest oficjalna nazwa na obecnym etapie. Transformacja całego globu w system, o którym pisał Quigley. Pisał o ekonomicznej stronie tego systemu. O łączeniu wszystkich kontynentów jak i banków centralnych w jeden system pod BISem Bank of International Settlements. On pisał o tym w latach 60-tych. Tak więc jesteśmy na drodze do realizacji całego planu. A szeroka publika jest tak ogłupiała żeby być szczerym, że przyszedł czas na następną część.
(przypis prisonplanet.pl
C.Quigley "Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time." 1966, New York: Macmillan)
324. Finansowe Centra dążą do stworzenia światowego systemu kontroli finansowej będącego w prywatnych rękach, który będzie w stanie zdominować każdy naród na Ziemi.
Oprócz pragmatycznych celów, siły finansowego kapitalizmu miały inny daleko idący cel, tj stworzenie światowego systemu kontroli finansowej trzymanego w prywatnych rękach będącego w stanie zdominować system polityczny każdego kraju i gospodarki światowej jako całości. Ten system miał być kontrolowany w feudalny sposób poprzez banki centralne działające wspólnie, poprzez tajne porozumienia przedkładane na częstych prywatnych spotkaniach i konferencjach. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych BIS w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez światowe banki centralne, które same w sobie były prywatnymi korporacjami.
Każdy bank centralny, w rękach takich ludzi jak Montagu Norman Banku Anglii, Benjamin Strong New York Federal Reserve Bank, Charles Rist Banku Francji, Hjalmar Schacht Banku Rzeszy, starał się zdominować rządy poprzez możliwość kontroli pożyczek dla Skarbu Państwa, manipulowanie rynkiem walutowym by wpłynąć na poziom aktywności gospodarczej kraju, i wywieranie wpływu na polityków poprzez profity płynące ze świata biznesu.
Międzynarodowi bankierzy zawiązują umowy wobec wszystkich głównych problemów finansowych świata.
W każdym kraju potęga banku centralnego w dużej mierze spoczywa na kontroli podaży kredytów i pieniędzy. W świecie jako całości władza bankierów centralnych polegała na kontroli kredytów i przepływu złota. [...] W tym systemie banki centralne były w stanie zmobilizować zasoby do wzajemnego wspierania się poprzez BIS, gdzie płatności pomiędzy bankami centralnymi, mogą być realizowane poprzez korekty księgowe pomiędzy kontami, będącymi własnością banków centralnych na świecie...
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/alan_watt_wielka_globalna,p2027324986
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