REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 06 - 08ª Temporada: Perguntas do espectador 10: Preocupações com a Ascensão e a Loucura do Fim dos Tempos

Publicado Originalmente em 9 de outubro de 2017





Junte-se a Corey Goode e David Wilcock enquanto eles respondem a uma nova série de perguntas feitas pelos espectadores.



Neste episódio de Divulgação Cósmica, a equipe mergulha em questões de espectadores sobre preocupações em torno da ascensão e loucura do fim dos tempos. À medida que o mundo se torna mais caótico e as tensões aumentam, muitas pessoas estão procurando respostas sobre o que está acontecendo e o que o futuro pode reservar. O apresentador David Wilcock e o convidado Corey Goode abordam essas questões complexas, aproveitando seus anos de pesquisa sobre o programa espacial secreto e a inteligência extraterrestre.



Uma das principais preocupações discutidas neste episódio é a ideia de ascensão, que é a crença em uma transformação espiritual que elevará a humanidade a um reino superior de consciência. Muitos espectadores estão curiosos sobre a natureza dessa transformação e como isso pode afetá-los pessoalmente. Wilcock e Goode oferecem comentários perspicazes sobre o tema, baseando-se em seu conhecimento de ensinamentos espirituais antigos, ciência moderna e informações privilegiadas.



Outro tópico fundamental de discussão neste episódio é a loucura do fim dos tempos, que se refere ao medo e incerteza que muitas pessoas estão experimentando como o mundo parece estar se aproximando de algum tipo de evento cataclísmico. Wilcock e Goode oferecem uma perspectiva única sobre esta questão, explicando como o programa espacial secreto tem trabalhado para evitar que tal desastre ocorra e como os indivíduos podem ajudar a contribuir para um futuro positivo.



Ao longo do episódio, Wilcock e Goode adotam uma abordagem compassiva e informativa para as perguntas do espectador, reconhecendo as profundas preocupações que muitas pessoas estão enfrentando, oferecendo soluções práticas e empoderadoras. Eles também se aprofundam em alguns dos tópicos mais esotéricos relacionados à ascensão e à loucura do fim dos tempos, como o papel da consciência e a importância de elevar a frequência vibracional.



No geral, este episódio de Divulgação Cósmica fornece uma exploração instigante e esclarecedora de algumas das preocupações mais prementes que a humanidade enfrenta hoje. Através de seus comentários perspicazes e extensa pesquisa, Wilcock e Goode oferecem uma perspectiva única sobre tópicos que muitas vezes estão envoltos em mistério e confusão. Se você é um seguidor de longa data da Divulgação Cósmica ou simplesmente curioso sobre essas questões, este episódio certamente oferecerá informações e informações valiosas.



