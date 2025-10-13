REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 06 - 08ª Temporada: Perguntas do espectador 10: Preocupações com a Ascensão e a Loucura do Fim dos Tempos

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Publicado Originalmente em 9 de outubro de 2017
Junte-se a Corey Goode e David Wilcock enquanto eles respondem a uma nova série de perguntas feitas pelos espectadores.
Neste episódio de Divulgação Cósmica, a equipe mergulha em questões de espectadores sobre preocupações em torno da ascensão e loucura do fim dos tempos. À medida que o mundo se torna mais caótico e as tensões aumentam, muitas pessoas estão procurando respostas sobre o que está acontecendo e o que o futuro pode reservar. O apresentador David Wilcock e o convidado Corey Goode abordam essas questões complexas, aproveitando seus anos de pesquisa sobre o programa espacial secreto e a inteligência extraterrestre.
Uma das principais preocupações discutidas neste episódio é a ideia de ascensão, que é a crença em uma transformação espiritual que elevará a humanidade a um reino superior de consciência. Muitos espectadores estão curiosos sobre a natureza dessa transformação e como isso pode afetá-los pessoalmente. Wilcock e Goode oferecem comentários perspicazes sobre o tema, baseando-se em seu conhecimento de ensinamentos espirituais antigos, ciência moderna e informações privilegiadas.
Outro tópico fundamental de discussão neste episódio é a loucura do fim dos tempos, que se refere ao medo e incerteza que muitas pessoas estão experimentando como o mundo parece estar se aproximando de algum tipo de evento cataclísmico. Wilcock e Goode oferecem uma perspectiva única sobre esta questão, explicando como o programa espacial secreto tem trabalhado para evitar que tal desastre ocorra e como os indivíduos podem ajudar a contribuir para um futuro positivo.
Ao longo do episódio, Wilcock e Goode adotam uma abordagem compassiva e informativa para as perguntas do espectador, reconhecendo as profundas preocupações que muitas pessoas estão enfrentando, oferecendo soluções práticas e empoderadoras. Eles também se aprofundam em alguns dos tópicos mais esotéricos relacionados à ascensão e à loucura do fim dos tempos, como o papel da consciência e a importância de elevar a frequência vibracional.
No geral, este episódio de Divulgação Cósmica fornece uma exploração instigante e esclarecedora de algumas das preocupações mais prementes que a humanidade enfrenta hoje. Através de seus comentários perspicazes e extensa pesquisa, Wilcock e Goode oferecem uma perspectiva única sobre tópicos que muitas vezes estão envoltos em mistério e confusão. Se você é um seguidor de longa data da Divulgação Cósmica ou simplesmente curioso sobre essas questões, este episódio certamente oferecerá informações e informações valiosas.