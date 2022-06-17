95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja, Pater Karel Gržan

Je nekdo, ki išče in ponuja miselne izzive za prebujenje k poglobljeni človečnosti, v kateri bo ovrednoten slehernik v osebni izvirnosti in usposobljenosti za medsebojno sodelovanje in dopolnjevanje. V ta namen je izšla pri založbi Sanje knjiga 95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja. Iz katere lahko vzamemo kakšne teze.