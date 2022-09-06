Le gouvernement ukrainien actuel est criminel, on est d’accord avec rabbi Finkel, mais…

Le rabbin Mikhail Finkel (politologue israélien, docteur en droit, expert en relations internationales), invité à la télévision (9TV – chaîne israélienne russophone) pour exprimer son opinion sur la situation actuelle en Ukraine, a mis un coup de pied dans la fourmilière : le régime de Kiev, c’est de la racaille néo-nazie.

On ne va pas le contredire, c’est tout ce qu’il y a de plus vrai.

Mais…

C’est la même personne qui dit que les Palestiniens essayent de détruire l’héritage du peuple juif. La même personne qui dit que l’Arménie a détruit tout l’héritage azerbaïdjanais (l’Azerbaïdjan est un territoire qui faisait partie de l’antique Khazarie.) Cette antique Khazarie que certains Juifs voient aujourd’hui comme le prochain Grand Israël. Ce rabbi prêche pour sa paroisse. Il suffit de lire son entretien du 14 juillet 2022 avec AzeMedia pour s’en convaincre :

https://aze.media/mikhail-finkel-the-world-must-know-the-truth-about-the-destruction-of-azerbaijani-heritage-in-armenia/

L’Ukraine, prochain Grand Israël ? Lire mon article de blogue où j’ai relayé l’étude du Dr Laura Sanger sur le sujet :

https://www.margueriterothe.com/2022/05/khazarie-dynastie-des-rothschild-nouvel-ordre-mondial-ukraine-et-mise-en-oeuvre-de-l-agenda-nephilim-par-le-dr-laura-sanger.html

Source de la vidéo :

https://t.me/s/ukraineHumanRightsAbuses





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