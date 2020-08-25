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20200825 - ESTÀ AUGMENTANT L'ACTIVITAT PER A DONAR LA VOLTA A LA TRUITA
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15 views • August 26, 2020
25 d'agost de 2020
Davant el genocidi contra la Humanitat en marxa,
ESTÀ AUGMENTANT L'ACTIVITAT PER A DONAR LA VOLTA A LA TRUITA
A Catalunya i arreu del món
Faré un recull el més exhaustiva possible de-resistència-a-i-de-la-mobilització-contra la "Operació pandèmia de Coronavirus" en marxa. ¡Envieu-més informació, si us plau! Cal agafar força i decidir-nos a implicar-nos fins vèncer.
Aquests són alguns components:
- Bielorússia: que jo sàpiga, l'únic govern que s'ha oposat frontalment. Per això el seu president i Govern és objecte de l'actual atac per part de tots "els demòcrates europeus i altres".
- Sèrbia: assalt a el Parlament
- 1/8: Berlín: unes 30 manifestacions simultànies
- 6/8: Madrid: concentració
- 22/8: Girona: Roda de Premsa de el "Grup Stop Vacunes"
- 29.08: Berlín: Nova Manifestació: es preveuen almenys 3 milions de participants
El 29/08/2020 és la fi de la mascareta.
'Cap policia o cap militar pot contenir a 3 milions de persones pacífiques!
- 2-3-4 / 9: Woodstock en un lloc encara "secret" d'Europa
- 6/9: iniciativa ¿mundial?:
- a Rússia: mobilització sense màscares a la mateixa hora per comprar a un supermercat, per agafar el mateix transport públic (bus, vagó de metro o de tren, ...), etc.
- Barcelona: concentració 18: 30h. davant la Catedral, amb posterior marxa tot el que es pugui
- i més. Molt més!
Ens toca als Líders Naturals de el Poble Català i de tots els Pobles
- donar el pas d'assumir la responsabilitat
- treure TOTS els actuals Líders Artificials que actuen criminalment contra els seu respectiu Poble (a Catalunya, a més resulta que els CRIMINALS són els mateixos TRAÏDORS que han impedit la independència / llibertat)
- ...
- i instaurar nosaltres NOSTRE NOU • ANTIC ORDRE MUNDIAL a el servei de tots els Pobles, en benefici de més de l'99% de la població.
Lluís Botinas, investigador independent, president de Plural-21 i impulsor de LA GOTA CATALANA.
Davant el genocidi contra la Humanitat en marxa,
ESTÀ AUGMENTANT L'ACTIVITAT PER A DONAR LA VOLTA A LA TRUITA
A Catalunya i arreu del món
Faré un recull el més exhaustiva possible de-resistència-a-i-de-la-mobilització-contra la "Operació pandèmia de Coronavirus" en marxa. ¡Envieu-més informació, si us plau! Cal agafar força i decidir-nos a implicar-nos fins vèncer.
Aquests són alguns components:
- Bielorússia: que jo sàpiga, l'únic govern que s'ha oposat frontalment. Per això el seu president i Govern és objecte de l'actual atac per part de tots "els demòcrates europeus i altres".
- Sèrbia: assalt a el Parlament
- 1/8: Berlín: unes 30 manifestacions simultànies
- 6/8: Madrid: concentració
- 22/8: Girona: Roda de Premsa de el "Grup Stop Vacunes"
- 29.08: Berlín: Nova Manifestació: es preveuen almenys 3 milions de participants
El 29/08/2020 és la fi de la mascareta.
'Cap policia o cap militar pot contenir a 3 milions de persones pacífiques!
- 2-3-4 / 9: Woodstock en un lloc encara "secret" d'Europa
- 6/9: iniciativa ¿mundial?:
- a Rússia: mobilització sense màscares a la mateixa hora per comprar a un supermercat, per agafar el mateix transport públic (bus, vagó de metro o de tren, ...), etc.
- Barcelona: concentració 18: 30h. davant la Catedral, amb posterior marxa tot el que es pugui
- i més. Molt més!
Ens toca als Líders Naturals de el Poble Català i de tots els Pobles
- donar el pas d'assumir la responsabilitat
- treure TOTS els actuals Líders Artificials que actuen criminalment contra els seu respectiu Poble (a Catalunya, a més resulta que els CRIMINALS són els mateixos TRAÏDORS que han impedit la independència / llibertat)
- ...
- i instaurar nosaltres NOSTRE NOU • ANTIC ORDRE MUNDIAL a el servei de tots els Pobles, en benefici de més de l'99% de la població.
Lluís Botinas, investigador independent, president de Plural-21 i impulsor de LA GOTA CATALANA.
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