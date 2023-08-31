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04 Mantra 108 Transformation
Runenkraftraunen
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1 view • August 31, 2023

Mantra 108 Transformation : Réconciliation - Confiance primordiale - Pouvoir créateur

ᛃ ᛟ

La colère et la douleur, je les transforme entièrement en amour et en réconciliation

la peur et le désespoir, je les transforme entièrement en courage et en confiance originelle

La tristesse et l'épuisement, je les transforme entièrement en joie et en créativité.

ᛃ ᛟ


ᛃ (Jera) et ᛟ (Ottawa) servent de runes de protection pour assurer l'énergie de ce mantra. ᛃ (Jera) signifie des cycles à long terme. Dans la vie, il y a des périodes de repos, de semailles, de culture et de récolte.

ᛟ (Othala) symbolise l'enclos autour de ta maison et donc la protection de celle-ci. ᛟ (Othala) représente d'une part l'héritage matériel de ta famille (maison, ferme, terrain) et d'autre part l'héritage spirituel de tes ancêtres (traditions, valeurs, croyances). Ces racines spirituelles te donnent force, soutien et courage.

Comme nous le montre la rune ᛃ (Jera), tu ne peux récolter que si tu as semé auparavant. Ainsi, il n'y a de paix intérieure que lorsque tu as guéri ta douleur et que tu es entré dans l'amour et la réconciliation. Tu n'atteindras le courage et la confiance primordiale qu'en surmontant la peur et le désespoir. Tu ne peux surmonter la tristesse et l'épuisement que si tu vas dans la joie et que tu prends conscience de ton pouvoir de création.

Dans le processus de pardon, il est important que nous nous pardonnions à nous-mêmes, en particulier le fait que nous ne puissions ou n'ayons pas pu nous protéger suffisamment, nous et nos proches. Se pardonner sa propre impuissance est une étape importante pour guérir la colère contre soi-même qui y est liée.

Nous passons énormément de temps dans notre vie à nous programmer négativement, consciemment ou le plus souvent inconsciemment, ou à renforcer la programmation négative qui nous a été inculquée par l'école, l'université et les médias monsterstream. Il n'y a donc qu'une seule possibilité de transformation. Stopper l'ancienne programmation négative et la remplacer par une nouvelle, positive, qui mène à un but et qui affirme la vie.

Les mantras, que nous répétons un nombre incalculable de fois afin de les ancrer dans notre subconscient, constituent un remède à cet effet. Si tu objectes maintenant que tu n'as pas le temps de réciter un tel mantra chaque jour, demande-toi combien de temps par jour tu passes à te baigner dans la colère, la frustration et la douleur et à répéter constamment les pensées destructrices qui y sont liées, comme un mantra.

108 symbolise les 108 noms (aspects) de Dieu. 108 =12 (perfection, unité, exhaustivité) x 9 (triple trinité, achèvement, guérison).

Les dernières pensées avant de s'endormir constituent un renforcement particulier de la programmation du subconscient. Ainsi, tu peux, par exemple, réciter ton mantra jusqu'à ce que tu t'endormes ou écouter ce mantra en t'endormant.

Encore une fois, merci à Ygi du canal de Telegram Ygdasoul pour l'inspiration du mantra 108 dans l'un de ses mémos vocaux.


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