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Молчанием предается Бог
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415 views • January 01, 2022
В 2005 году в Иерусалимском Патриархате, который был основан Самим Господом, и первым Патриархом которого был брат Господень Ияков, произошла духовная катастрофа. В результате международного заговора и с непосредственным участием первосвятителей практически всех Православных Поместных Церквей, был незаконно низвергнут с патриаршего престола Иерусалимский Патриарх Ириней.
Верный Апостол Христов – Иерусалимский Патриарх Ириней очень сильно мешал своим твердым и незыблемым стоянием в Истине слугам антихриста – Новому мировому правительству, которое ведет всю планету, весь мир под ярмо сатаны. Активный антиэкуменист, антиглобалист, антимодернист и борец со всякой неправдой - Патриарх Ириней стал тормозом на пути построения нового мирового антихристового порядка, в котором нет места вере в истинного Бога – Пресвятую Троицу.
Патриарх Ириней, как истинный апостол Христа и сегодня несет свой первосвятительский крест. Преклонный годами, всеми оставленный и забытый, из своего заточения, из-за стальных решеток он возносит молитвы ко Господу за всех нас, за весь погибающий мир.
В этом фильме показано интервью Патриарха Иринея.
Верный Апостол Христов – Иерусалимский Патриарх Ириней очень сильно мешал своим твердым и незыблемым стоянием в Истине слугам антихриста – Новому мировому правительству, которое ведет всю планету, весь мир под ярмо сатаны. Активный антиэкуменист, антиглобалист, антимодернист и борец со всякой неправдой - Патриарх Ириней стал тормозом на пути построения нового мирового антихристового порядка, в котором нет места вере в истинного Бога – Пресвятую Троицу.
Патриарх Ириней, как истинный апостол Христа и сегодня несет свой первосвятительский крест. Преклонный годами, всеми оставленный и забытый, из своего заточения, из-за стальных решеток он возносит молитвы ко Господу за всех нас, за весь погибающий мир.
В этом фильме показано интервью Патриарха Иринея.
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