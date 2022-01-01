Молчанием предается Бог

В 2005 году в Иерусалимском Патриархате, который был основан Самим Господом, и первым Патриархом которого был брат Господень Ияков, произошла духовная катастрофа. В результате международного заговора и с непосредственным участием первосвятителей практически всех Православных Поместных Церквей, был незаконно низвергнут с патриаршего престола Иерусалимский Патриарх Ириней.



Верный Апостол Христов – Иерусалимский Патриарх Ириней очень сильно мешал своим твердым и незыблемым стоянием в Истине слугам антихриста – Новому мировому правительству, которое ведет всю планету, весь мир под ярмо сатаны. Активный антиэкуменист, антиглобалист, антимодернист и борец со всякой неправдой - Патриарх Ириней стал тормозом на пути построения нового мирового антихристового порядка, в котором нет места вере в истинного Бога – Пресвятую Троицу.



Патриарх Ириней, как истинный апостол Христа и сегодня несет свой первосвятительский крест. Преклонный годами, всеми оставленный и забытый, из своего заточения, из-за стальных решеток он возносит молитвы ко Господу за всех нас, за весь погибающий мир.

В этом фильме показано интервью Патриарха Иринея.