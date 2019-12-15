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EL MÉTODO HISTÓRICO - Mitrofán y la Burbuja Inmobiliaria (Comp.: Carlos Moreno)
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3 views • December 15, 2019
#UnosMinutoDeMúsica #CarlosMoreno #MitrofánYLaBurbujaInmobiliaria #MétodoHistórico
Una pieza musical que encontré hace varios años y le hice este vídeo en 2011 (por ello la edición simple y con varios errores ortográficos), pero por motivos de fuerza mayor lo bajé de Youtube hace 5 años. Hoy, re-descubrí el archivo, y lo comparto con vosotros. Disfruten esta pieza con bastante contenido historiográfico.
Todo el crédito a Carlos Moreno y su banda Mitrofán y la Burbuja Inmobiliaria.
Una pieza musical que encontré hace varios años y le hice este vídeo en 2011 (por ello la edición simple y con varios errores ortográficos), pero por motivos de fuerza mayor lo bajé de Youtube hace 5 años. Hoy, re-descubrí el archivo, y lo comparto con vosotros. Disfruten esta pieza con bastante contenido historiográfico.
Todo el crédito a Carlos Moreno y su banda Mitrofán y la Burbuja Inmobiliaria.
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