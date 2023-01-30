309 - Insekten in Lebensmitteln - Nachtrag (3/3)

https://www.89.0rtl.de/aktuell/Diese-bekannten-Lebensmitteln-enthalten-schon-jetzt-Insekten-id822798.html?fbclid=IwAR34vl9TOO0HDUIWz0eC2WjKEeJylY5an9TS-yK6wdM0fQ8npSzMjaQrAwY

E 904 - die harzige Ausscheidung der Gummilackschildlaus schon lange in Kinder Schoko Bons oder in Milkas Bunte Kakaolinsen ...

Auch "gewachst" ist nicht immer Wachs:



https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/nicht-nur-insekten-diese-produkte-enthalten-tierische-zutaten,TU8MAhX

Der raffinierte Zucker:

https://www.narayana-verlag.com/homoeopathie/pdf/Der-raffinierte-Zucker-Saccharum-raffinatum-Juergen-Becker-Wolfgang-Schmelzer.01016_2.pdf











