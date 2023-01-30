309 - Insekten in Lebensmitteln - Nachtrag (3/3)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
https://www.89.0rtl.de/aktuell/Diese-bekannten-Lebensmitteln-enthalten-schon-jetzt-Insekten-id822798.html?fbclid=IwAR34vl9TOO0HDUIWz0eC2WjKEeJylY5an9TS-yK6wdM0fQ8npSzMjaQrAwY
E 904 - die harzige Ausscheidung der Gummilackschildlaus schon lange in Kinder Schoko Bons oder in Milkas Bunte Kakaolinsen ...
Auch "gewachst" ist nicht immer Wachs:
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/nicht-nur-insekten-diese-produkte-enthalten-tierische-zutaten,TU8MAhX
Der raffinierte Zucker:
https://www.narayana-verlag.com/homoeopathie/pdf/Der-raffinierte-Zucker-Saccharum-raffinatum-Juergen-Becker-Wolfgang-Schmelzer.01016_2.pdf