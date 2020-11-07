© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
San Joan i Sant Onofre, La Ruta de las ermitas 5/17
Follow
0
Download MP3
Share
Report
36 views • November 07, 2020
San Onofre
La Ruta de las ermitas
MONTAÑA DE MONTSERRAT
CATALUÑA
Sant Onofre y Sant Joan, dos ermitas que siempre estuvieron unidas entre ellas. Una puerta y unas escaleras las comunicaban. A principios del siglo XX se instaló entre ellas un Restaurante del que actualmente sólo restan las ruinas.
Mientras de Sant Joan hoy en día sólo queda la capilla, Sant Onofre conserva su carácter troglodítico y se halla edificada en una balma abierta al vacío. San Juan Bautista fue posiblemente el maestro de Jesús, y Onofre alude a un ermitaño que vivió en el siglo IV en el desierto de Egipto.
A nivel espiritual, San onofre es una ermita adecuada para honrar al sol naciente y poniente, puesto que está orientada hacia el sur y hacia el oeste. En especial, puede realizarse allí una meditación en el crepúsculo a Ra-Harakti, el sol que tras vivificar a toda criatura desciende en el horizonte dado paso a las tinieblas.
Con Octavi Piulats
https://octavipiulats.com/
Un reportaje de Alicia Ninou
https://timefortruth.es/
La Ruta de las ermitas
MONTAÑA DE MONTSERRAT
CATALUÑA
Sant Onofre y Sant Joan, dos ermitas que siempre estuvieron unidas entre ellas. Una puerta y unas escaleras las comunicaban. A principios del siglo XX se instaló entre ellas un Restaurante del que actualmente sólo restan las ruinas.
Mientras de Sant Joan hoy en día sólo queda la capilla, Sant Onofre conserva su carácter troglodítico y se halla edificada en una balma abierta al vacío. San Juan Bautista fue posiblemente el maestro de Jesús, y Onofre alude a un ermitaño que vivió en el siglo IV en el desierto de Egipto.
A nivel espiritual, San onofre es una ermita adecuada para honrar al sol naciente y poniente, puesto que está orientada hacia el sur y hacia el oeste. En especial, puede realizarse allí una meditación en el crepúsculo a Ra-Harakti, el sol que tras vivificar a toda criatura desciende en el horizonte dado paso a las tinieblas.
Con Octavi Piulats
https://octavipiulats.com/
Un reportaje de Alicia Ninou
https://timefortruth.es/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.