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En intervju med Fritjof Persson 20200930
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159 views • September 30, 2020
En telefonintervju med Fritjof Persson.
Diskutterade ämnen:
1) Definition inflation, deflation.
2) Syftet med Corona:
-Parera hyperinflation med superdeflation.
- Plundra per Corona-konkurs.
3) En ny våg av Corona2.0?
4) Folkmordet på Svenska Pensionärer.
5) Hur brottet Fractional Reserve Banking löses praktiskt.
6) Bestraffningsministären och dess Standrecht.
7) Hur praktiskt slå ned Sveriges Statskupp per Korruption.
Intervjun genomfördes 20200930.
Diskutterade ämnen:
1) Definition inflation, deflation.
2) Syftet med Corona:
-Parera hyperinflation med superdeflation.
- Plundra per Corona-konkurs.
3) En ny våg av Corona2.0?
4) Folkmordet på Svenska Pensionärer.
5) Hur brottet Fractional Reserve Banking löses praktiskt.
6) Bestraffningsministären och dess Standrecht.
7) Hur praktiskt slå ned Sveriges Statskupp per Korruption.
Intervjun genomfördes 20200930.
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