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GIDEON: en BUSCA de la VERDAD (sub-esp)
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1511 views • April 15, 2022

Gideon Frederik Cornelis van Meijeren es un funcionario y político neerlandés, que representa al Foro para la Democracia en la Cámara de Representantes desde las elecciones generales de 2021. También ocupa un escaño en los Estados de Holanda Meridional. Anteriormente trabajó como asesor legislativo del Gobierno. Gideon: En busca de la verdad. Van Meijeren en su búsqueda de respuestas a estas y otras preguntas sobre la crisis del coronavirus. Preguntas que viven en la mente de la gente, pero a las que él, y por lo tanto la gente del país, no obtienen respuesta en la Cámara Baja. Un lugar donde Van Meijeren dice que a menudo se siente como una "voz en el desierto". Donde no obtiene respuestas a sus preguntas "justamente apremiantes". Donde, en cambio, se le encuadra y juzga invariablemente por la forma, lo que imposibilita de entrada cualquier forma de debate democrático. El Ministerio se niega a responder A principios de octubre del año pasado, Van Meijeren formuló sesenta preguntas parlamentarias sobre la política de la corona. Las preguntas se referían, entre otras cosas, a la base científica, el carácter experimental de las vacunas y los efectos secundarios a largo plazo no investigados. Pero también sobre la utilidad del código QR y la alteración y polarización social que ha provocado. Como el Ministerio lleva meses negándose a responder a sus preguntas, Van Meijeren inició su propia búsqueda. Situación peligrosa Al no responder a sus preguntas, el derecho constitucional a la información, según Van Meijeren, se convierte de hecho en letra muerta. "No puedo hacer mi trabajo si no tengo respuestas a las preguntas. Porque mi principal tarea es controlar al gobierno, que debe rendir cuentas. Y si no lo hacen, se llega a una situación en la que un pequeño grupo de personas tiene mucho poder, pero no son responsables. Y esa es una situación muy peligrosa". Reparto y créditos Además de Gideon van Meijeren, en el documental se entrevista a las siguientes personas: el Prof. Dr. Bob de Wit, Twan Houben, la inmunóloga Dra. Carla Peeters, Henk van Dalen, el Prof. Dr. Theo Schetters, Wassila Hachchi y Brian de Lange. Gideon: en busca de la verdad es una producción de los documentalistas de Docsfair, en colaboración con Max von Kreyfelt del Café Weltschmerz. Docsfair ha realizado anteriormente, entre otros, los documentales COVID-19 The System y World War C. 

 
https://docsfair.nl/docsfair-the-voice-of-the-people/

vari3dad3s:

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https://odysee.com/@Vari3dad3S:a?view=content 

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