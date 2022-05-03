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David Wilcock - Os Mistérios Da Ascensão
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619 views • May 03, 2022
Em duas horas de informações secretas altamente classificadas a verdadeira história cósmica de vários milhões de anos do nosso sistema solar é revelada. Uma batalha entre as forças do bem e do mal que ainda hoje podemos ver nas manchetes.
Os Illuminati acreditam que eles são os descendentes de uma raça de meio milhão de anos que originalmente colonizou grande parte de nosso sistema solar. Veja as fotos originais da NASA das ruínas que deixaram para trás neste vídeo!
Quando eles chegaram aqui, eles eram gigantes – 12 a 14 metros de altura – e tinham crânios alongados. Rapidamente assumiram o planeta e cruzaram com os humanos nativos, criando uma raça vermelha e loira, de olhos azuis, de pele branca.
Este vídeo contém uma grande quantidade de dados e imagens de esqueletos gigantes e as imagens são de uma conferência profissionalmente filmada de David em fevereiro de 2015.
David Wilcock | Divine Cosmos (OFFICIAL)
https://www.youtube.com/channel/UCqObSfoC2hZh0SmQFMHLdJw
Os Illuminati acreditam que eles são os descendentes de uma raça de meio milhão de anos que originalmente colonizou grande parte de nosso sistema solar. Veja as fotos originais da NASA das ruínas que deixaram para trás neste vídeo!
Quando eles chegaram aqui, eles eram gigantes – 12 a 14 metros de altura – e tinham crânios alongados. Rapidamente assumiram o planeta e cruzaram com os humanos nativos, criando uma raça vermelha e loira, de olhos azuis, de pele branca.
Este vídeo contém uma grande quantidade de dados e imagens de esqueletos gigantes e as imagens são de uma conferência profissionalmente filmada de David em fevereiro de 2015.
David Wilcock | Divine Cosmos (OFFICIAL)
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