Frequenzen und Heilung - Dr. Reiner Fuellmich mit Heilpraktikerin Alexa Nietfeld und Sara Bennett

In dieser Sendung von ICIC spricht Dr. Reiner Fuellmich mit Heilpraktikerin Alexa Nietfeld und Sara Bennett, Sängerin, Bloggerin und im Bereich der Frequenzheilung tätig, über das breit gefächerte Thema der ganzheitlichen Gesundheit. Die Wiederentdeckung alter Naturheilverfahren, die Kraft der Selbstheilungskräfte und wie sie aktiviert werden können sowie Frequenzen als Therapie- und Heilungsmöglichkeiten nehmen immer mehr Raum ein. Nicht nur, aber besonders durch die sogenannte „Corona-Pandemie-Zeit“ mit ihren menschenverachtenden, schädlichen und autokratischen Maßnahmen beschleunigt, haben viele Menschen den Weckruf gehört, sich wieder auf ihre Eigenverantwortlichkeit und auf ihre mentalen Stärken zu besinnen und zu erkennen, dass letztlich jeder selbst für seine Gesundheit zuständig ist.

Sie erläutern viele Mechanismen, die das harmonische Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele des Menschen sowohl negativ als auch positiv beeinflussen können, und erzählen anhand ihrer eigenen Krankheitsgeschichten und persönlichen Behandlungserfolge, wie hilfreich viele uralte natürliche Behandlungsmethoden wirken, die unsere Ahnen kannten und jahrhundertelang erfolgreich nutzten. Denn sie wussten: Geist steht über Materie.

Warum finden diese physikalisch nachweisbaren Phänomene in der Schulmedizin keine Anwendung oder wenigstens Gehör? Werden finanzielle Profite über das Wohlergehen der Menschen gestellt? Wie kommen wir (zurück) in einen selbstverantwortlichen und wertschätzenden Umgang mit uns und unseren Mitgeschöpfen und damit in eine lebensbejahende, positive Resonanz mit unserer Umwelt und den uns umgebenden heilsamen Frequenzen? Wann werden diese Erkenntnisse sachlich diskutiert, um Gesundheit auf allen Ebenen zu ermöglichen? Und wie ist es eigentlich um unser „Gottvertrauen“, das Vertrauen in den Fluss des Lebens, bestellt?

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