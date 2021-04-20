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WISDOM - MY HEART IS ALIVE
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30 views • April 20, 2021
Here is a video i made for me 4 years ago.
THE RAIN FALLS DOWN ON MY FACE
THE RAIN FALLS I'VE BEEN LOSIN MY FAITH
THE RAIN FALLS STIL NOBODY CARES
JUST EMPTY PROMISES,NOTHING ELSE
WHERE SHOULD I GO,WHAT CAN I DO?
I WANT TO KNOW JUST LIKE YOU!
I WONDER HOW FRAIL I AM
REMEMBER HOW I WAS A BLIND MAN
PRETENDER,NO I'M NOT A FAKE!
MY FEELINGS POISON ME LIKE A SNAKE!
I STAND FOR A WHILE,REALIZE WHY I LIVE
MY HEART IS ALIVE,I WANT TO BELIEVE!
NOW I LET THE RAIN WASH AWAY ALL MY PAIN
MY HEART IS ALIVE AND I WILL FIND MY WAY!
THE RAIN FALLS DOWN ON MY FACE
THE RAIN FALLS I'VE BEEN LOSIN MY FAITH
THE RAIN FALLS STIL NOBODY CARES
JUST EMPTY PROMISES,NOTHING ELSE
WHERE SHOULD I GO,WHAT CAN I DO?
I WANT TO KNOW JUST LIKE YOU!
I WONDER HOW FRAIL I AM
REMEMBER HOW I WAS A BLIND MAN
PRETENDER,NO I'M NOT A FAKE!
MY FEELINGS POISON ME LIKE A SNAKE!
I STAND FOR A WHILE,REALIZE WHY I LIVE
MY HEART IS ALIVE,I WANT TO BELIEVE!
NOW I LET THE RAIN WASH AWAY ALL MY PAIN
MY HEART IS ALIVE AND I WILL FIND MY WAY!
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