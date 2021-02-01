© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
01.02.2021. Когда над Ватиканом будет висеть русский флаг (Выпуск № 187 часть II (1)).
Follow
1
Download MP3
Share
Report
6714 views • January 30, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:22 "НАВЕРХУ ВАТИКАНА БУДЕТ РУССКИЙ ФЛАГ!" ПРОРОЧЕСТВА О ГРЯДУЩЕЙ ВОЙНЕ И ГОНЕНИЯХ. https://www.brighteon.com/e352a7f3-e3a5-49d4-926c-f9895ee47bdc.
46:47 Беги Билли Беги. https://vk.com/69in555fucku?z=photo442009621_457240336%2Falbum442009621_00%2Frev.
47:48 Миллиардер гинзбург о ближайшем будущем с чипами и искусственном интеллекте. https://vk.com/eugen_kazak?z=video-48410951_456246499%2F1f130eb2193b9ecf97%2Fpl_wall_279395896 .
01:08:10 Вкалывают роботы а не человек. https://vk.com/olgachetverikova?z=video-30163258_456239239%2Fe28fdd104163b91171%2Fpl_post_-49622204_362275.
01:12:05 Письмо слушателя. Об опасности вакцинации.
01:15:26 БесогонTV. Сатанинский характер того, что происходит... Я вижу, как это реализуется. https://www.youtube.com/watch?v=6ioT0M-XN8E&;feature=youtu.be.
Сегодня мы посмотрим предсказание греческого монаха о нынешней ситуации в мире. Послушаем интервью миллиардера Гинзбурга о ближайшем будущем с чипами и искусственном интеллекте. Узнаем, что Никита Михалков является проводником в массы вакцины собственного производства.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:22 "НАВЕРХУ ВАТИКАНА БУДЕТ РУССКИЙ ФЛАГ!" ПРОРОЧЕСТВА О ГРЯДУЩЕЙ ВОЙНЕ И ГОНЕНИЯХ. https://www.brighteon.com/e352a7f3-e3a5-49d4-926c-f9895ee47bdc.
46:47 Беги Билли Беги. https://vk.com/69in555fucku?z=photo442009621_457240336%2Falbum442009621_00%2Frev.
47:48 Миллиардер гинзбург о ближайшем будущем с чипами и искусственном интеллекте. https://vk.com/eugen_kazak?z=video-48410951_456246499%2F1f130eb2193b9ecf97%2Fpl_wall_279395896 .
01:08:10 Вкалывают роботы а не человек. https://vk.com/olgachetverikova?z=video-30163258_456239239%2Fe28fdd104163b91171%2Fpl_post_-49622204_362275.
01:12:05 Письмо слушателя. Об опасности вакцинации.
01:15:26 БесогонTV. Сатанинский характер того, что происходит... Я вижу, как это реализуется. https://www.youtube.com/watch?v=6ioT0M-XN8E&;feature=youtu.be.
Сегодня мы посмотрим предсказание греческого монаха о нынешней ситуации в мире. Послушаем интервью миллиардера Гинзбурга о ближайшем будущем с чипами и искусственном интеллекте. Узнаем, что Никита Михалков является проводником в массы вакцины собственного производства.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.