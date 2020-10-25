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La naissance miraculeuse de Gianna Jessen
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32 views • October 25, 2020
Vidéo d'une conférence de Gianna Jessen donnée à Melbourne en 2008.
"Il y a douze mois, (en 2015) Gianna Jessen a témoigné contre le planning familial, déclarant lors d'une audience du Congrès que sa mère biologique était enceinte de sept mois et demi lorsqu'on lui a conseillé de subir un avortement par solution saline - qui "brûle le bébé de l'intérieur et de l'extérieur, aveuglant et étouffant l'enfant, qui est alors né mort, généralement dans les 24 heures".
"Au lieu de mourir", a déclaré Jessen au Capitole, "après avoir été brûlée pendant 18 heures dans le ventre de ma mère, j'ai accouché vivante dans une clinique d'avortement à Los Angeles le 6 avril 1977".
"Les médecins", a-t-elle dit, "ne s'attendaient pas à ce que je vive."
"Je l'ai fait.
Jessen allait devenir une avocate de premier plan dans la lutte contre l'avortement, s'exprimant dans le monde entier et rencontrant les législateurs américains au sujet de la politique de l'avortement. Son activisme le plus récent s'est concentré sur les protocoles fédéraux de financement de l'avortement, un point central de discorde pendant la campagne présidentielle, ainsi que sur les droits des nourrissons nés vivants.
Jessen dit qu'elle souffre d'une infirmité motrice cérébrale due à un manque d'oxygène dans son cerveau pendant la tentative d'avortement. […]
"En dehors de Jésus lui-même, la seule raison pour laquelle je suis en vie est le fait que l'avorteuse n'était pas encore arrivée au travail ce matin-là", a-t-elle déclaré.
"Et la paralysie cérébrale, ne vous y trompez pas, est un cadeau extraordinaire", dit-elle. "Je ne sais pas si l'un d'entre vous comprend - peut-être le comprenez-vous - quel immense honneur c'est de s'appuyer sur le bras fort de Jésus jusqu'au ciel."
Source :
https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/09/27/the-only-reason-i-am-alive-is-the-fact-that-the-abortionist-had-not-yet-arrived-at-work/
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes autres chaînes :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/ (en cours d’aménagement)
"Il y a douze mois, (en 2015) Gianna Jessen a témoigné contre le planning familial, déclarant lors d'une audience du Congrès que sa mère biologique était enceinte de sept mois et demi lorsqu'on lui a conseillé de subir un avortement par solution saline - qui "brûle le bébé de l'intérieur et de l'extérieur, aveuglant et étouffant l'enfant, qui est alors né mort, généralement dans les 24 heures".
"Au lieu de mourir", a déclaré Jessen au Capitole, "après avoir été brûlée pendant 18 heures dans le ventre de ma mère, j'ai accouché vivante dans une clinique d'avortement à Los Angeles le 6 avril 1977".
"Les médecins", a-t-elle dit, "ne s'attendaient pas à ce que je vive."
"Je l'ai fait.
Jessen allait devenir une avocate de premier plan dans la lutte contre l'avortement, s'exprimant dans le monde entier et rencontrant les législateurs américains au sujet de la politique de l'avortement. Son activisme le plus récent s'est concentré sur les protocoles fédéraux de financement de l'avortement, un point central de discorde pendant la campagne présidentielle, ainsi que sur les droits des nourrissons nés vivants.
Jessen dit qu'elle souffre d'une infirmité motrice cérébrale due à un manque d'oxygène dans son cerveau pendant la tentative d'avortement. […]
"En dehors de Jésus lui-même, la seule raison pour laquelle je suis en vie est le fait que l'avorteuse n'était pas encore arrivée au travail ce matin-là", a-t-elle déclaré.
"Et la paralysie cérébrale, ne vous y trompez pas, est un cadeau extraordinaire", dit-elle. "Je ne sais pas si l'un d'entre vous comprend - peut-être le comprenez-vous - quel immense honneur c'est de s'appuyer sur le bras fort de Jésus jusqu'au ciel."
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