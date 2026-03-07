© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
'WHEN THE KINGDOM COMES'
BY HERMES THOTH
ONCE UPON A TIME IN MY DREAM
IN THE KINGDOM OF LOVE I REMEMBER
ANGELS HEARTS DANCING WITH EACH OTHER FREELY
IN LOVE WITH GOD'S LOVING HEART IN BLISS
IF THE KINGDOM COMES TO EARTH GOD'S PROMISE
ALL OUR HEARTS WILL OPEN
DANCING IN GOD'S LOVING ARMS
AS WE ANGELS SHOULD REMEMBER
WE ARE MADE TO SHARE GOD'S LOVE FREELY
FLY AWAY INTO THE KINGDOM
NOW I FIND MYSELF ON AN ISLAND SOMEWHERE LOST IN THE DEPTHS OF DEEP SPACE
WHERE GOD'S DEMONS RULE THE HEARTS OF ANGELS WHO SERVE THE DEVIL'S EVERY LITTLE NEED
WHERE THEIR RULE OF LAW MAKES A MOCKERY OF GOD'S TRUE LOVE LAW
WHEN THE KINGDOM COMES, GOD'S LOVE RULE REIGNS
WHEN THE KINGDOM COMES, OUR HEARTS WILL FLY AWAY
WHEN I THINK ABOUT THIS LIFE, I LOOK AROUND AND MARVEL
AT ALL THE LONELY HEARTS DANCING WITH EMPTY ARMS
SUCH WAISTED LOVE LOST, TIME TO FIND
ANOTHER WAY FOR LOVE TO BE, IN LOVE WITH ALL OF GOD
THEN ALL THE EMPTY ARMS WILL WRAP THEIR HEARTS ROUND GOD'S HEART AS WE
LET ME WRAP MY HEART'S LOVING ARMS, ROUND THE EARTH'S LONELY HEARTS
WE CAME HERE TO LOVE GOD, SUCH PASSIONATE PLEASURES GOD GIFTS WE
THE FACE YOU PLEASE IS GOD'S, HE LOVES TO LOVE YOU TOO
HE SENT HIMSELF AS ALL THE HEARTS IN LOVE WITH ALL OF WE
I'M FINALLY WAKING FROM GOD'S DREAM
MY HEART IS ACHING TO EXPRESS MY SOUL'S NEED TO
BE USED AS GO'DS HEART LOVE SO, TOGETHER LET US ALL DREAM
WE FULFILL OUR HEART'S MADE NEED TO BE USED AS GOD'S HEART LOVE SO
THRILLS MY HEART TO SEE YOU LOVE ME, LOVE ME TOO AS ALL OF YOU SO
WOE! AMAZING! WHAT A DISCOVERY! COULD IT BE? YES! GOD AS WE! YES, OF COURSE!