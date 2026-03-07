BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
WHEN THE KINGDOM COMES
HERMES THOTH 2
4 views • 2 days ago

'WHEN THE KINGDOM COMES'

BY HERMES THOTH


ONCE UPON A TIME IN MY DREAM

IN THE KINGDOM OF LOVE I REMEMBER

ANGELS HEARTS DANCING WITH EACH OTHER FREELY

IN LOVE WITH GOD'S LOVING HEART IN BLISS

IF THE KINGDOM COMES TO EARTH GOD'S PROMISE

ALL OUR HEARTS WILL OPEN

DANCING IN GOD'S LOVING ARMS

AS WE ANGELS SHOULD REMEMBER

WE ARE MADE TO SHARE GOD'S LOVE FREELY

FLY AWAY INTO THE KINGDOM


NOW I FIND MYSELF ON AN ISLAND SOMEWHERE LOST IN THE DEPTHS OF DEEP SPACE

WHERE GOD'S DEMONS RULE THE HEARTS OF ANGELS WHO SERVE THE DEVIL'S EVERY LITTLE NEED

WHERE THEIR RULE OF LAW MAKES A MOCKERY OF GOD'S TRUE LOVE LAW

WHEN THE KINGDOM COMES, GOD'S LOVE RULE REIGNS

WHEN THE KINGDOM COMES, OUR HEARTS WILL FLY AWAY


WHEN I THINK ABOUT THIS LIFE, I LOOK AROUND AND MARVEL

AT ALL THE LONELY HEARTS DANCING WITH EMPTY ARMS

SUCH WAISTED LOVE LOST, TIME TO FIND

ANOTHER WAY FOR LOVE TO BE, IN LOVE WITH ALL OF GOD

THEN ALL THE EMPTY ARMS WILL WRAP THEIR HEARTS ROUND GOD'S HEART AS WE


LET ME WRAP MY HEART'S LOVING ARMS, ROUND THE EARTH'S LONELY HEARTS

WE CAME HERE TO LOVE GOD, SUCH PASSIONATE PLEASURES GOD GIFTS WE

THE FACE YOU PLEASE IS GOD'S, HE LOVES TO LOVE YOU TOO

HE SENT HIMSELF AS ALL THE HEARTS IN LOVE WITH ALL OF WE


I'M FINALLY WAKING FROM GOD'S DREAM

MY HEART IS ACHING TO EXPRESS MY SOUL'S NEED TO

BE USED AS GO'DS HEART LOVE SO, TOGETHER LET US ALL DREAM

WE FULFILL OUR HEART'S MADE NEED TO BE USED AS GOD'S HEART LOVE SO

THRILLS MY HEART TO SEE YOU LOVE ME, LOVE ME TOO AS ALL OF YOU SO


WHEN I THINK ABOUT THIS LIFE, I LOOK AROUND AND MARVEL

AT ALL THE LONELY HEARTS DANCING WITH EMPTY ARMS

SUCH WAISTED LOVE LOST, TIME TO FIND

ANOTHER WAY FOR LOVE TO BE, IN LOVE WITH ALL OF GOD

THEN ALL THE EMPTY ARMS CAN WRAP THEIR HEARTS ROUND GOD'S HEART AS WE


LET ME WRAP MY HEART'S LOVING ARMS, ROUND THE EARTH'S LONELY HEARTS

WE CAME HERE TO LOVE GOD, SUCH PASSIONATE PLEASURES GOD GIFTS WE

THE FACE YOU PLEASE IS GOD'S, HE LOVES TO LOVE YOU TOO

HE SENT HIMSELF AS ALL THE HEARTS IN LOVE WITH ALL OF WE



WOE! AMAZING! WHAT A DISCOVERY! COULD IT BE? YES! GOD AS WE! YES, OF COURSE!


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
