Академик открыл метод жизни без болезней — Станислав Лосев

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Тайм-коды (нажмите на время, чтобы перейти на самое интересное место):0:49 Как создавался "Безлогичный метод"?
3:18 Какие инструменты существуют для решения психологических проблем?
7:21 Как срезаются негативные программы?
9:50 Как работет инструмент монотонности?
12:40 Какие позитивные эфекты есть после практик?
16:40 Как убрать суицидальные мысли?
19:10 Как излечить шизофрению?
24:15 В чём суть техники "срезание"?
26:48 Как исправить отношения?
28:13 Как трансформировать негативное в позитивное?
31:07 Как работает инструмент "генеральная уборка"?
33:27 Как работает наука, эзотерика и религия в связке?
35:11 Как работает безлогичный метод с научной точки зрения?
37:10 Как проживать опыт прошлых жизней?
41:08 Как работает вера?
44:40 Все ли могут протаботать травмы прошлых жизней?
48:05 Как работать со стихиями?
51:10 Как проработать обиды через душу и прошлые жизни?
54:20 Что чувствует человек погружающийся в прошлые опыты?
56:10 Как осознать себя в прошлой жизни?
1:01:20 Как меняется аура после практик?
1:05:08 Как работает "безлогичный метод?"
1:07:10 Как работать с дыхательными практиками и в чем разница между ними?
1:09:50 Практическое занятие с дыханием.
1:13:20 Как работает метод задержки дыхания "дыхание жизни"?
1:16:00 Как полезно обмануть организм и получить избыток энергии?
1:20:09 Как дыханием исправить проблемы с сосудами?
1:24:15 Реально ли жить с одним легким?
1:28:30 Как индивидуально оценить результаты тренировок?
1:32:20 Как сохранять баланс дыхания?
1:35:08 Как изменить кислотно-щелочную среду в организме?
1:38:40 Как компенсировать вред сидячего образа жизни?
Описание: Академик практической психологии Станислав Иванович Лосев делится последними наработками в практической психологии.
https://youtu.be/-BxVineAzP8
От автора:
Меня зовут Илья Радзевич, я автор проекта Тайны Жизни. Я снимаю интервью и провожу трансляции с людьми, которые своим опытом и знаниями помогают человечеству расти и эволюционировать: через внутренний рост, познание себя, расширение осознания и освобождение от страданий.
Ведущая Анастасия Овсянко – интервьюер, эксперт дыхательных практик и голосовых медитаций.