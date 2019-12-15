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18RCB Om det eskalerande övervakningssamhället
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7 views • December 15, 2019
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1) Du sköna nya värld intro https://www.youtube.com/watch?v=_PrOKmhWRd4
2) Patrik, Martin och Daniel medverkar där Patrik inleder med Simons solsystemsmodell och podden The clues chronicles som han deltog i. Därefter diskuterar vi lite mer om den psykologiska operationen på Drottninggatan då det hunnit bli årsdag och skriverier i tidningarna sedan det förra avsnittet. Vi spekulerar därefter om övningen LIV den 12:e april i Göteborg kan generera en ny psykologisk operation likt den på Drottninggatan då allt verkar vara upplagt för det. Avslutningsvis reflekterar Martin angående 4 inspirationsträffar för ingenjörer han gått på och läser ur Aldous Huxleys bok Framtidens värld och drar paralleller till inspirationsträffarna.
3) Pink Floyd, Another brick in the wall
4) Aldous Huxley intervjuas om trenderna inför framtiden. https://www.youtube.com/watch?v=oIgjujAI6eE
1) Du sköna nya värld intro https://www.youtube.com/watch?v=_PrOKmhWRd4
2) Patrik, Martin och Daniel medverkar där Patrik inleder med Simons solsystemsmodell och podden The clues chronicles som han deltog i. Därefter diskuterar vi lite mer om den psykologiska operationen på Drottninggatan då det hunnit bli årsdag och skriverier i tidningarna sedan det förra avsnittet. Vi spekulerar därefter om övningen LIV den 12:e april i Göteborg kan generera en ny psykologisk operation likt den på Drottninggatan då allt verkar vara upplagt för det. Avslutningsvis reflekterar Martin angående 4 inspirationsträffar för ingenjörer han gått på och läser ur Aldous Huxleys bok Framtidens värld och drar paralleller till inspirationsträffarna.
3) Pink Floyd, Another brick in the wall
4) Aldous Huxley intervjuas om trenderna inför framtiden. https://www.youtube.com/watch?v=oIgjujAI6eE
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