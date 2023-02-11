Kanaltrailer 2023 (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Es ist alles gesagt, von Andreas und vielen anderen mutigen Menschen!Es bleibt nur endlich selbst aktiv zu werden, jeder auf seine Weise.

Ob ihr Videos macht, teilt, sichert, Flyer verteilt, Briefe schreibt, die Mafia nicht mehr finanziert oder wenigstens Sand in ihr Getriebe streut (das kann wirklich jeder), andere ansprechen oder Projekte aufziehen. Werdet kreativ!





Man muss dieser Mafia die Energie entziehen und NEIN sagen (lernen)!





Jeder muss sich entscheiden:

Entweder wir bekommen endlich eine freie Zukunft ohne Mafia hin ODER wir gehen in deren gestörten Dystopie unter. Es kann nicht sein, dass sich die Menschen gegenseitig terrorisieren, weil es die Mafia so verlangt! #IchMachDaNichtMit





Wir werden uns NIEMALS wieder rumkommandieren lassen!

NEIN zu allem, was sie uns aufzwingen wollen - ES REICHT!

FTAOL-Mirror





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