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Neue Studie warnt: Mobilfunk schädigt JEDE Körperzelle!
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Am 14. April 2026 wurde eine Studie in der Fachzeitschrift Cell veröffentlicht. Dr. Peter Mayer schreibt: „Die Konsequenzen sind enorm – und für die Mobilfunk-Lobby katastrophal. (…) Wer jetzt noch behauptet, 5G und Co. seien „harmlos“, ignoriert bewusst die neueste Zellbiologie.“ Behörden wie die WHO, die ICNIRP und nationale Strahlenschutzämter müssen reagieren. Doch wussten einige von ihnen längst Bescheid? Kla.TV klärt seit Jahren über das Thema #Mobilfunk auf!


🆕 NEU: Mobilfunkschäden erfassen auf VETOPEDIA (

https://vetopedia.org/de/mobilfunk

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HD-Video, Text & Quellen: 📷

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AZK – Klaus Scheidsteger „30 Jahre Lobbyismus gegen kritische Mobilfunkforschung“

www.kla.tv/38456

Mobilfunkstrahlung – was die WHO vertuscht, kostet uns die Erde! (Ein Film von Olga Sheean)

www.kla.tv/30485


Dr. Peter F. Mayer:

Körper-Zellen besitzen direkte EMF-Sensoren – Cell-Studie 2026 zerstört „kein Wirkmechanismus“-Märchen der Mobilfunk-Industrie (26.04.26)

https://tkp.at/2026/04/26/koerper-zellen-besitzen-direkte-emf-sensoren-cell-studie-2026-zerstoert-kein-wirkmechanismus-maerchen-der-mobilfunk-industrie/


Neue Studie:

Electromagnetic field-inducible in vivo gene switch for remote spatiotemporal control of gene expression (14.04.25)

https://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(26)00330-2


Creative Commons Lizenzen

https://www.creativecommons.org/licenses/


...

https://www.youtube.com/watch?v=0pKn-gb1_Vs

Keywords
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