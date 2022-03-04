THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - Part 21 (subtítulos español)

Part 21: Covid-19: Part 4 of multiple episodes about the biggest medical scam of all times.
About nose swabs and PCR
By Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Music: Alexander Nakarada
This is part 21 of God-knows-how-many-parts-in-total. Part 22 will be uploaded as soon as it's ready. If you liked this part, please consider supporting our work: https://www.fallcabal.com/
We make these documentaries without being paid, so any donation - no matter how small - is most welcome! This way we can continue giving our work to the world for free, in order to wake up as many people as possible...
Join our FallCabal Telegram Platform for free daily updates: https://t.me/Fall_of_the_Cabal
And don't forget to subscribe to www.fallcabal.com
Español:
Parte 21: Covid-19: Parte 4 de múltiples episodios sobre la mayor estafa médica de todos los tiempos.
Sobre los hisopos nasales y la PCR
Por Janet Ossebaard y Cyntha Koeter
Música: Alexander Nakarada
Esta es la parte 21 de Dios sabe cuántas partes en total. La parte 22 se subirá en cuanto esté lista. Si te ha gustado esta parte, considera apoyar nuestro trabajo: https://www.fallcabal.com/
Hacemos estos documentales sin cobrar, por lo que cualquier donación, por pequeña que sea, es bienvenida. Así podremos seguir dando nuestro trabajo al mundo de forma gratuita, para despertar al mayor número de personas posible...
Únete a nuestra plataforma FallCabal Telegram para recibir actualizaciones diarias gratuitas: https://t.me/Fall_of_the_Cabal
Y no olvides suscribirte a www.fallcabal.com
vari3dad3s:
rumble: https://rumble.com/user/Vari3dad3S
Odysee: https://odysee.com/@Vari3dad3S:a?view=content