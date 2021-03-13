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Words From The Lord: "Judging Sin In My Father's House" - "Collapse Is Appointed"..."Here it comes" - "Be ready, for I come quickly" - "Behold The ides Of March"
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140 views • March 13, 2021
Judging sin in My Father's House
https://www.youtube.com/watch?v=vZAK9jjenXE
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticwordmarch112021.pdf
"The Mark"
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticword1january312021.pdf
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticword1january312021.pdf
Our Latest Videos:
https://www.teamjesus222.com/latest-videos
"Be ready, for I come quickly"
https://www.youtube.com/watch?v=w7extiQUaX8
Message Thru "Lana Vawser:
https://www.youtube.com/watch?v=w7extiQUaX8
IDES OF MARCH:
Behold the Ides of March
https://www.youtube.com/watch?v=1bNVLsIlh8g
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticwordfebruary252021.pdf
Fires, Warfare, a Rollercoaster of events - Beward The Ides Of March
https://www.youtube.com/watch?v=FmIGhZ4ITHY
No, Really, Are We Rome?
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/04/no-really-are-we-rome/618075/
____
DREAM...END OF THE AGE
https://www.youtube.com/watch?v=AziSbjv70zI
HUMANS HUNTING EACH OTHER THROUGH PRINCE HARRY INVICTUS GAMES.
https://www.youtube.com/watch?v=5VGqRfnFI4Y
MEGAN MARKLE AND PRINCE HARRY SAGA!! THE SPIRITUAL TRUTH ABOUT IT!!** WATCH AND SHARE**
https://www.youtube.com/watch?v=IkyLtm5mwSg
_____________________________________________________
TO SEND A BLESSING WE NOW USE ZELLE WITH THE EMAIL ADDRESS: [email protected]
(Please don't use our regular ministry email because we're not signed up with that one and they will cancel it - thanks!)
IT WORKS EASIEST WHEN YOU DOWNLOAD THE APP TO YOUR PHONE, BUT I BELIEVE YOU CAN GO TO THEIR WEB SITE AS WELL AND SIGN UP (LINK BELOW) - BUT IF YOU HAVE TROUBLE EMAIL US AND WE STILL HAVE PAY PAL AS BACKUP AND WE CAN SEND YOU THE LINK :)
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TEAMJESUS222.COM
ALL LINKS TO TWITCH (FOR LIVESTREAMS),
BRIGHTEON.COM (FOR ALL VIDEO ARCHIVES)
WE HAVE 24/7 LIVE TEAM JESUS CHAT ON OUR WEBSITE AS WELL
MINISTRY EMAIL: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=vZAK9jjenXE
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticwordmarch112021.pdf
"The Mark"
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticword1january312021.pdf
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticword1january312021.pdf
Our Latest Videos:
https://www.teamjesus222.com/latest-videos
"Be ready, for I come quickly"
https://www.youtube.com/watch?v=w7extiQUaX8
Message Thru "Lana Vawser:
https://www.youtube.com/watch?v=w7extiQUaX8
IDES OF MARCH:
Behold the Ides of March
https://www.youtube.com/watch?v=1bNVLsIlh8g
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticwordfebruary252021.pdf
Fires, Warfare, a Rollercoaster of events - Beward The Ides Of March
https://www.youtube.com/watch?v=FmIGhZ4ITHY
No, Really, Are We Rome?
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/04/no-really-are-we-rome/618075/
____
DREAM...END OF THE AGE
https://www.youtube.com/watch?v=AziSbjv70zI
HUMANS HUNTING EACH OTHER THROUGH PRINCE HARRY INVICTUS GAMES.
https://www.youtube.com/watch?v=5VGqRfnFI4Y
MEGAN MARKLE AND PRINCE HARRY SAGA!! THE SPIRITUAL TRUTH ABOUT IT!!** WATCH AND SHARE**
https://www.youtube.com/watch?v=IkyLtm5mwSg
_____________________________________________________
TO SEND A BLESSING WE NOW USE ZELLE WITH THE EMAIL ADDRESS: [email protected]
(Please don't use our regular ministry email because we're not signed up with that one and they will cancel it - thanks!)
IT WORKS EASIEST WHEN YOU DOWNLOAD THE APP TO YOUR PHONE, BUT I BELIEVE YOU CAN GO TO THEIR WEB SITE AS WELL AND SIGN UP (LINK BELOW) - BUT IF YOU HAVE TROUBLE EMAIL US AND WE STILL HAVE PAY PAL AS BACKUP AND WE CAN SEND YOU THE LINK :)
ZELLE LINK: https://www.zellepay.com/get-started?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwdn03MYLDkYNVRaIFI-bNsqdqbxsTsJJlvYMTexLLig49YQcgpYrYaAkTiEALw_wcB
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