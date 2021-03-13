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Words From The Lord: "Judging Sin In My Father's House" - "Collapse Is Appointed"..."Here it comes" - "Be ready, for I come quickly" - "Behold The ides Of March"
Grafted In The Vine
Grafted In The Vine
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140 views • March 13, 2021
Judging sin in My Father's House
https://www.youtube.com/watch?v=vZAK9jjenXE
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticwordmarch112021.pdf

"The Mark"
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticword1january312021.pdf
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticword1january312021.pdf

Our Latest Videos:
https://www.teamjesus222.com/latest-videos

"Be ready, for I come quickly"
https://www.youtube.com/watch?v=w7extiQUaX8

Message Thru "Lana Vawser:
https://www.youtube.com/watch?v=w7extiQUaX8

IDES OF MARCH:

Behold the Ides of March
https://www.youtube.com/watch?v=1bNVLsIlh8g
http://www.umling.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/propheticwordfebruary252021.pdf

Fires, Warfare, a Rollercoaster of events - Beward The Ides Of March
https://www.youtube.com/watch?v=FmIGhZ4ITHY

No, Really, Are We Rome?
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/04/no-really-are-we-rome/618075/
____

DREAM...END OF THE AGE
https://www.youtube.com/watch?v=AziSbjv70zI

HUMANS HUNTING EACH OTHER THROUGH PRINCE HARRY INVICTUS GAMES.
https://www.youtube.com/watch?v=5VGqRfnFI4Y

MEGAN MARKLE AND PRINCE HARRY SAGA!! THE SPIRITUAL TRUTH ABOUT IT!!** WATCH AND SHARE**
https://www.youtube.com/watch?v=IkyLtm5mwSg
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