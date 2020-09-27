© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
VOTE FOR A TRUE PATRIOT JESSE VETURA WRITE-IN What The Abraham Accord Coin REALLY Means (2020) TRUMP IS A SHILL FOR ISRAEL - NO AMERICA FIRST
Follow
0
Download MP3
Share
Report
91 views • September 27, 2020
THE CHOICE TO REMOVE TRUMP BY VOTE OR CIVIL WAR IS HERE: “Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to abolish it” – THOMAS JEFFERSON
https://banned.video/watch?id=5e3ded1680b7730025470ad3
TRUMP NOT CLOSING 212 BIOWEAPONS LABS INCLUDING ARMYs- Ft DETRICK ; TRUMP HAS TURNED ON -THE PEOPLE
https://bit.ly/2Wk7Qcp_BSL4_LABS_CO-CONSPIRATORS_FAUCI_GATES_PENTAGON_CHINA_DEMOCRAT_COMMUNISTS
IF YOU LOST A LOVED ONE ON SEPTEMBER 11, 2001 HERE IS YOUR HIT LIST
THE 2001 JOINT CHIEFS OF STAFF +
BILL CLINTON
HILLARY CLINTON
GEORGE H.W. BUSH
DICK CHENEY
GEORGE SOROS
BILL CLINTON
BILL GATES
CHUCK SCHUMER
GEORGE H.W. BUSH - NOW EXECUTED
DICK CHENEY
HILLARY CLINTON
DIANE FEINSTEIN
ANGELA MERKEL
James Alexander "Sandy" Winnefeld Jr.
MARVIN BUSH BOARD MEMBER ELEVATOR UPGRADE Co WTC ( 9 11; INSIDER
TONY BLAIR
PAUL BREMMER ( 9 11 )
B. "BUZZY" KRONGUARD ( LIVES LUTHERVILLE 9 11 )
ALEX BROWN ( 9 11 )
GEORGE TENANT ( CIA 9 11 )
THOMAS J. PICKARD ( 9 11 JUST UP TO 5 DAYS PRIOR TO U.S. ATTACK )
Robert S. Mueller, III ( 9 11 COVER-UP FAILURE TO INVESTIGATE ATTACK AND
INSIDER TRADING TO PROFIT ON ATTACK, THEFT OF GOLD, FACILITATED COVER-UP
PHYSICAL MATERIAL TAMPERING OF 9 11 WTC DEBRIS EVIDENCE AND PLANTING
FALSE FLAG EVIDENCE. ) MORE WILL BE ADDED TO THIS MUELLER.
PTECH EXECUTIVES
TOM RIDGE HOMELAND SECURITY ( 9 11 COVER -UP OF EVIDENCE )
DOV ZACKHEIM ( 9 11 PLANNER PENTAGON THEFT )
THOMAS WHITE - SEC OF ARMY ( 9 11 PENTAGON THEFT )
PORTER GOSS ( 9 11 cover-up )
MICHAEL CHERTOFF ( DOJ OKC BOMBINB & 9 11 cover-up
GW BUSH HOMELAND APPOINTEE FURTHER COVER-UP )
JAMES COMEY ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
SUSAN RICE ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
MICHAEL TAYLOR ( MONSANTO EXECUTIVE - NWO TRAITOR )
JOKER WILD CARD #1 ROTHSCHILD'S
JOKER WILD CARD #2 ROTHSCHILD'S
JOHN McCAIN
MITCH McConnell
LINDSEY GRAHAM
G.W. BUSH ( 9 11 )
GENERAL McMASTERS
DONALD RUMSFIELD ( 9 11 )
GEN HUGH SHELTON (9 11 JCS )
GEN RICHARD B. MYERS ( 9 11 )
PAUL WOLFOWITZ ( 9 11 )
NAVY VADM EDMUND GIAMBASTIANI Jr. ( 9 11 )
LARRY SILVERSTEIN ( 9 11 )
FRANK LOWEY ( 9 11 )
MG MARICE BARREL ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
CAPT RICK FINLEY, ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
LTG CHARLES BUCHARD ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
GEN ANGUS WATT ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
COL RUSSEL WILLIAMS ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
JAMES ROBERT "JIM" CLAPPER Jr. ( NSA TRAITOR & SPY )
CONDOLEEZZA RICE ( 9 11 TRAITOR )
KARL ROVE ( 9 11 TRAITOR )
JAMES CLAPPER
MICHAEL HAYDEN
THE COVID 19 DEATH RATE IS 435/1000th OF 1 %
TRUMP WROTE EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019
THE PENTAGON, NIH, NIAID, FAUCI AND THE FAUCI-OPERATED WUHAN LAB ATTACKED THE
PENTAGON-PLANNED U.N. 7th MILITARY GAMES THAT THE PENTAGON PLANNED IN WUHAN
120 COUNTRIES SENT SOLDIERS TO THE 7th UN MILITARY GAMES ON OCTOBER 18, 2019
THAT IS THE SAME DAY THAT BILL GATES HELD THE EVENT201 PANDEMIC TABLETOP MEETING THAT HHS REDD ATTENDED
TRUMP HAS FINANCED A DNA ALTERING WITH RNA, NANO-CHIP TRACKING; CANCER CAUSING AGENTS OF MERCURY, ALUMINUM, AND BIOLOGICAL MATERIAL IN THE VACCINE FOR A FLU - BUT INSTEAD IS A BIOLOGICAL WEAPON FOR WHICH, DR. FRANCIS BOYEL, AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT SAYS THERE NEVER HAS BEEN A VACCINE THAT WORKED FOR A BIOLOGICAL VIRUS.
Dr. BOYEL SAYS THAT IN GULF WAR I THE MILITARY USED AN EXPERIMENTAL VACCINATION FOR ANTHRAX ON 500,000 SOLDIERS AND 14,000 DIED FROM THE VACCINE AND 100,000 ARE PERMANENTLY INJURED FROM THE VACCINE 1/5 OF THE AMERICAN SOLDIERS PERMANENTLY INJURED FROM THE EXPERIMENTAL VACCINE.
https://banned.video/watch?id=5e3ded1680b7730025470ad3
TRUMP NOT CLOSING 212 BIOWEAPONS LABS INCLUDING ARMYs- Ft DETRICK ; TRUMP HAS TURNED ON -THE PEOPLE
https://bit.ly/2Wk7Qcp_BSL4_LABS_CO-CONSPIRATORS_FAUCI_GATES_PENTAGON_CHINA_DEMOCRAT_COMMUNISTS
IF YOU LOST A LOVED ONE ON SEPTEMBER 11, 2001 HERE IS YOUR HIT LIST
THE 2001 JOINT CHIEFS OF STAFF +
BILL CLINTON
HILLARY CLINTON
GEORGE H.W. BUSH
DICK CHENEY
GEORGE SOROS
BILL CLINTON
BILL GATES
CHUCK SCHUMER
GEORGE H.W. BUSH - NOW EXECUTED
DICK CHENEY
HILLARY CLINTON
DIANE FEINSTEIN
ANGELA MERKEL
James Alexander "Sandy" Winnefeld Jr.
MARVIN BUSH BOARD MEMBER ELEVATOR UPGRADE Co WTC ( 9 11; INSIDER
TONY BLAIR
PAUL BREMMER ( 9 11 )
B. "BUZZY" KRONGUARD ( LIVES LUTHERVILLE 9 11 )
ALEX BROWN ( 9 11 )
GEORGE TENANT ( CIA 9 11 )
THOMAS J. PICKARD ( 9 11 JUST UP TO 5 DAYS PRIOR TO U.S. ATTACK )
Robert S. Mueller, III ( 9 11 COVER-UP FAILURE TO INVESTIGATE ATTACK AND
INSIDER TRADING TO PROFIT ON ATTACK, THEFT OF GOLD, FACILITATED COVER-UP
PHYSICAL MATERIAL TAMPERING OF 9 11 WTC DEBRIS EVIDENCE AND PLANTING
FALSE FLAG EVIDENCE. ) MORE WILL BE ADDED TO THIS MUELLER.
PTECH EXECUTIVES
TOM RIDGE HOMELAND SECURITY ( 9 11 COVER -UP OF EVIDENCE )
DOV ZACKHEIM ( 9 11 PLANNER PENTAGON THEFT )
THOMAS WHITE - SEC OF ARMY ( 9 11 PENTAGON THEFT )
PORTER GOSS ( 9 11 cover-up )
MICHAEL CHERTOFF ( DOJ OKC BOMBINB & 9 11 cover-up
GW BUSH HOMELAND APPOINTEE FURTHER COVER-UP )
JAMES COMEY ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
SUSAN RICE ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
MICHAEL TAYLOR ( MONSANTO EXECUTIVE - NWO TRAITOR )
JOKER WILD CARD #1 ROTHSCHILD'S
JOKER WILD CARD #2 ROTHSCHILD'S
JOHN McCAIN
MITCH McConnell
LINDSEY GRAHAM
G.W. BUSH ( 9 11 )
GENERAL McMASTERS
DONALD RUMSFIELD ( 9 11 )
GEN HUGH SHELTON (9 11 JCS )
GEN RICHARD B. MYERS ( 9 11 )
PAUL WOLFOWITZ ( 9 11 )
NAVY VADM EDMUND GIAMBASTIANI Jr. ( 9 11 )
LARRY SILVERSTEIN ( 9 11 )
FRANK LOWEY ( 9 11 )
MG MARICE BARREL ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
CAPT RICK FINLEY, ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
LTG CHARLES BUCHARD ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
GEN ANGUS WATT ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
COL RUSSEL WILLIAMS ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
JAMES ROBERT "JIM" CLAPPER Jr. ( NSA TRAITOR & SPY )
CONDOLEEZZA RICE ( 9 11 TRAITOR )
KARL ROVE ( 9 11 TRAITOR )
JAMES CLAPPER
MICHAEL HAYDEN
THE COVID 19 DEATH RATE IS 435/1000th OF 1 %
TRUMP WROTE EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019
THE PENTAGON, NIH, NIAID, FAUCI AND THE FAUCI-OPERATED WUHAN LAB ATTACKED THE
PENTAGON-PLANNED U.N. 7th MILITARY GAMES THAT THE PENTAGON PLANNED IN WUHAN
120 COUNTRIES SENT SOLDIERS TO THE 7th UN MILITARY GAMES ON OCTOBER 18, 2019
THAT IS THE SAME DAY THAT BILL GATES HELD THE EVENT201 PANDEMIC TABLETOP MEETING THAT HHS REDD ATTENDED
TRUMP HAS FINANCED A DNA ALTERING WITH RNA, NANO-CHIP TRACKING; CANCER CAUSING AGENTS OF MERCURY, ALUMINUM, AND BIOLOGICAL MATERIAL IN THE VACCINE FOR A FLU - BUT INSTEAD IS A BIOLOGICAL WEAPON FOR WHICH, DR. FRANCIS BOYEL, AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT SAYS THERE NEVER HAS BEEN A VACCINE THAT WORKED FOR A BIOLOGICAL VIRUS.
Dr. BOYEL SAYS THAT IN GULF WAR I THE MILITARY USED AN EXPERIMENTAL VACCINATION FOR ANTHRAX ON 500,000 SOLDIERS AND 14,000 DIED FROM THE VACCINE AND 100,000 ARE PERMANENTLY INJURED FROM THE VACCINE 1/5 OF THE AMERICAN SOLDIERS PERMANENTLY INJURED FROM THE EXPERIMENTAL VACCINE.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.