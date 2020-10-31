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KISSINGER DOESN'T BELIEVE IN THE U.S. CONSTITUTION - HE IS IRRELEVANT; THOSE IN FEDERAL GOVERNMENT WHO VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION AS A FOLLOWER OF KISSINGER WILL BE HELD ACCOUNTABLE
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Dr FRANCIS BOYEL WROTE THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT
CONGRESS WANTED THE DEATH PENALTY. BUT IT IS ONLY LIFE IMPRISONMENT
THE COUNTRIES ATTACKED BY THE PENTAGON's Ft DETRICK, FAUCI s NIH, AND NIAID; COLLUDING FDA, CDC, AND HHS SHOULD BE AWARE THAT THERE ARE 14,000 LIFE SCIENTISTS [ READ DEATH SCIENTISTS THAT HAVE MADE EVERY VIRUS FROM LYME DISEASE, TO EBOLA, TO SARS, TO COVID-1, TO SWINE FLU, BIRD FLU, ZIKA, EBOLA, AND NOW CORONA.
THE PENTAGON CHOOSES THE TARGET AND THIS TIME THEY CHOSE THE UNITED STATES OF AMERICA USING PATSY CHINA THAT THEY SOLD COVID-1 TO; BUILT THEM WUHAN; COLLUDED WITH THE U N TO HAVE THE 7th U N MILITARY GAMES HELD AT; MANNED, OPERATED AND DEPLOYED BIOTERRORISM WEAPON CORONA THAT FAUCI, NIH, NIAID, AND THE PENTAGON ENGINEERED GAIN OF FUNCTION AT THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA - CHAPEL HILL.
PATRIOTS IN 120 COUNTRIES THAT LOST LOVED ONES TO THE PENTAGON ATTACK SHOULD KNOW THAT THE TRAITOR JOINT CHIEFS OF STAFF, THE CIA, FBI, NIH, NIAID, CONTAIMINATED THE 120 COUNTRIES THAT SENT SOLDIERS TO THE " GAMES " WHO WERE CONTAMINATED AND BECAME BIOWEAPON VECTORS.
WHY; PARTLY TO STOP TRUMP RALLIES WHO WAS KICKING THEIR ASSES.
IF THE FUCKING DEMOCRATS WOULD STOP GETTING FOREIGNERS LIKE OSAMA BARRACK HUSSEIN ( KENYAN FATHER - INDONESIAN MOTHER AND THE FUCKER WAS INELIGIBLE TO BE PRESIDENT ) JUST LIKE KAMALA HARRIS IS A JAMAICAN - INDIAN NATIONAL - ALSO INELIGIBLE TO BE PRESIDENT OR VICE PRESIDENT. IF THESE NAZI SOCIALIST COMMUNISTS WOULD HAVE FIELDED 2 AMERICANS - AND NOT BRAIN DEAD BIDEN AND THE JAMAICAN - THEY WOULD NOT HAVE ATTACKED THE UNITED STATES AND 120 OTHER COUNTRIES.
RETRIBUTION MUST BE DELIVERED TO THOSE SCIENTISTS THAT ARE THE CAUSE OF THE VIRUSES STARTING WITH FAUCI.
THEN THERE IS THE OTHER HALF OF THE VACCINE RICO OPERATION - BILL GATES.
FOUR FOOT - SEVEN INCH JOSEPH MENGELE FAUCI AND THE HIGH SCHOOL DROP-OUT BILL GATES WHO TRIES TO TALK LIKE HE IS SOME SORT OF FUCKING DOCTOR OR SCIENTIST IS NOTHING OTHER THAN A JOSEPH MENEGELE WHO ENJOYS KILLING CHILDREN WITH VACCINES AND PARALYZING THEM IN INDIA, AFRICA, AND THE UNITED STATES.
WHEN PATRIOTS ARE FINISHED WITH CIVIL WAR I I OR THE REVOLUTION
FAUCI, GATES, AND THOSE 14,000 DEATH SCIENTISTS AT U.S. ARMY Ft DETRICK, NIH, HHS, NIAID, UNC AND THOSE HARMING AMERICANS WITH VACCINES; INCLUDING THE PROPOSED WARPSPEED WILL BE BROUGHT TO A SWIFT JUSTICE.
CONGRESS WANTED THE DEATH PENALTY. BUT IT IS ONLY LIFE IMPRISONMENT
THE COUNTRIES ATTACKED BY THE PENTAGON's Ft DETRICK, FAUCI s NIH, AND NIAID; COLLUDING FDA, CDC, AND HHS SHOULD BE AWARE THAT THERE ARE 14,000 LIFE SCIENTISTS [ READ DEATH SCIENTISTS THAT HAVE MADE EVERY VIRUS FROM LYME DISEASE, TO EBOLA, TO SARS, TO COVID-1, TO SWINE FLU, BIRD FLU, ZIKA, EBOLA, AND NOW CORONA.
THE PENTAGON CHOOSES THE TARGET AND THIS TIME THEY CHOSE THE UNITED STATES OF AMERICA USING PATSY CHINA THAT THEY SOLD COVID-1 TO; BUILT THEM WUHAN; COLLUDED WITH THE U N TO HAVE THE 7th U N MILITARY GAMES HELD AT; MANNED, OPERATED AND DEPLOYED BIOTERRORISM WEAPON CORONA THAT FAUCI, NIH, NIAID, AND THE PENTAGON ENGINEERED GAIN OF FUNCTION AT THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA - CHAPEL HILL.
PATRIOTS IN 120 COUNTRIES THAT LOST LOVED ONES TO THE PENTAGON ATTACK SHOULD KNOW THAT THE TRAITOR JOINT CHIEFS OF STAFF, THE CIA, FBI, NIH, NIAID, CONTAIMINATED THE 120 COUNTRIES THAT SENT SOLDIERS TO THE " GAMES " WHO WERE CONTAMINATED AND BECAME BIOWEAPON VECTORS.
WHY; PARTLY TO STOP TRUMP RALLIES WHO WAS KICKING THEIR ASSES.
IF THE FUCKING DEMOCRATS WOULD STOP GETTING FOREIGNERS LIKE OSAMA BARRACK HUSSEIN ( KENYAN FATHER - INDONESIAN MOTHER AND THE FUCKER WAS INELIGIBLE TO BE PRESIDENT ) JUST LIKE KAMALA HARRIS IS A JAMAICAN - INDIAN NATIONAL - ALSO INELIGIBLE TO BE PRESIDENT OR VICE PRESIDENT. IF THESE NAZI SOCIALIST COMMUNISTS WOULD HAVE FIELDED 2 AMERICANS - AND NOT BRAIN DEAD BIDEN AND THE JAMAICAN - THEY WOULD NOT HAVE ATTACKED THE UNITED STATES AND 120 OTHER COUNTRIES.
RETRIBUTION MUST BE DELIVERED TO THOSE SCIENTISTS THAT ARE THE CAUSE OF THE VIRUSES STARTING WITH FAUCI.
THEN THERE IS THE OTHER HALF OF THE VACCINE RICO OPERATION - BILL GATES.
FOUR FOOT - SEVEN INCH JOSEPH MENGELE FAUCI AND THE HIGH SCHOOL DROP-OUT BILL GATES WHO TRIES TO TALK LIKE HE IS SOME SORT OF FUCKING DOCTOR OR SCIENTIST IS NOTHING OTHER THAN A JOSEPH MENEGELE WHO ENJOYS KILLING CHILDREN WITH VACCINES AND PARALYZING THEM IN INDIA, AFRICA, AND THE UNITED STATES.
WHEN PATRIOTS ARE FINISHED WITH CIVIL WAR I I OR THE REVOLUTION
FAUCI, GATES, AND THOSE 14,000 DEATH SCIENTISTS AT U.S. ARMY Ft DETRICK, NIH, HHS, NIAID, UNC AND THOSE HARMING AMERICANS WITH VACCINES; INCLUDING THE PROPOSED WARPSPEED WILL BE BROUGHT TO A SWIFT JUSTICE.
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