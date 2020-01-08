BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

[Rant] Vom Bannhammer YouTubes und einer grassierenden Distanziereritis
Saria Delaney
Saria Delaney
2 followers
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
3 views • January 08, 2020
Back to the roots.

Zweitkanal:
https://www.youtube.com/channel/UC0QEucPrn0-Ddi3JBTcs5Kw

https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://patreon.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/rVmZvaJvET9T/

https://paypal.me/SariaDelaney

_______
Quellen
____________


Hintergrundmusik:

Lucas King - Dystopia
https://www.youtube.com/watch?v=ul-67IsJbF8

Lucas King - Null
https://www.youtube.com/watch?v=9PNvWVUAxKs

Myuu - Sweet Dreams Are Made Of Screams
https://www.youtube.com/watch?v=F0V3Rn1xrb4

Lucas King - Megalovania
https://www.youtube.com/watch?v=qqXDtDmvVx0

Ilker Yalçiner - Disconnected


Bilder:

Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
https://picsart.com

Blogeintrag, erwähnte Kanäle und Tweets:

https://youtube.googleblog.com/2019/06/our-ongoing-work-to-tackle-hate.html

Critical Condition
https://twitter.com/CCbucko/status/1139145455642796032
https://twitter.com/CCbucko/status/1139460830825762816
https://www.youtube.com/channel/UC_N4L2B-g2hZ9OPVdkmthGw

Black Pigeon Speaks
https://www.youtube.com/channel/UCmrLCXSDScliR7q8AxxjvXg

Tim Pool
https://twitter.com/Timcast/status/1139893695774375936
https://twitter.com/Timcast/status/1139607172139159560
https://twitter.com/Timcast/status/1138469757034881024
https://www.youtube.com/user/Timcasts

Xurious Music
https://twitter.com/xuriousmusic/status/1136372934300393474

Progressive Voice
https://twitter.com/ProgressVoice/status/1138167987846836229
https://www.youtube.com/c/Theprogressivevoice

Hamed Abdel-Samad
https://twitter.com/hamed_samad/status/1141365974857396224

Carlos Maza
https://twitter.com/gaywonk/status/1140009136681365505

ContraPoints
https://twitter.com/ContraPoints/status/1138467939718488068
https://www.youtube.com/user/ContraPoints

https://docs.google.com/document/d/1y8QZ8iBZcc9zR2WsBaCOFnzTlo63U73uIwopoguksQo/edit?usp=sharing

Buzzfeed "People of Colour from around the world respond to "white"
https://www.youtube.com/watch?v=BZFY0dqC0Ks

Are Cracker, White Trash, & Redneck Racist? | Decoded | MTV News
https://www.youtube.com/watch?v=wIIt-gTHWOY

Dear White People | Date Announcement [HD] | Netflix
https://www.youtube.com/watch?v=1LzggK5DRBA

Archief Alkmaar
https://twitter.com/ArchiefAlkmaar/status/1137638285038235648

Jimmy Dore
https://twitter.com/jimmy_dore/status/1138290599356841984
https://twitter.com/jimmy_dore/status/1138493131702226944

Steven Crowder
https://twitter.com/scrowder/status/1138922319215071233
https://www.youtube.com/user/StevenCrowder

Bewegte Bilder:

Bizarre things @memes_twt
https://twitter.com/memes_twt/status/1138789043087454208
https://pixabay.com
https://videos.pexels.com
AA VFX:
https://www.youtube.com/user/dvdangor2011
dreamscene.org
https://www.youtube.com/watch?v=u-6m6MXudu4
Keywords
free speechliebelinkssaria delaneyrechtsverachtunggruppendynamikdistanziereritisyoutube richtlinienassoziationmittelechtsrinkswertschaetzungignoranz
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Iran&#8217;s Regional Security Framework: A New Era for West Asia Without Foreign Military Presence?

Iran’s Regional Security Framework: A New Era for West Asia Without Foreign Military Presence?

Chase Codewell
Gridlock for Show: Why a divided federal government may still unite behind debt, surveillance, censorship and war

Gridlock for Show: Why a divided federal government may still unite behind debt, surveillance, censorship and war

Lance D Johnson
DeSantis Calls Midterms &#8220;Extinction-Level Event&#8221; for Republicans

DeSantis Calls Midterms “Extinction-Level Event” for Republicans

Douglas Harrington
The Nuclear Risk Didn’t End with the Midterms: Trump Still Has Two Months to Destroy the World

The Nuclear Risk Didn’t End with the Midterms: Trump Still Has Two Months to Destroy the World

Mike Adams
The GOP Is a Political Suicide Cult

The GOP Is a Political Suicide Cult

Mike Adams
Trump Says He Is Prepared to Use Veto, Executive Powers if Democrats Win Congress

Trump Says He Is Prepared to Use Veto, Executive Powers if Democrats Win Congress

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy