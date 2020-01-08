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[Rant] Vom Bannhammer YouTubes und einer grassierenden Distanziereritis
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3 views • January 08, 2020
Back to the roots.
Zweitkanal:
https://www.youtube.com/channel/UC0QEucPrn0-Ddi3JBTcs5Kw
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://patreon.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/rVmZvaJvET9T/
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Hintergrundmusik:
Lucas King - Dystopia
https://www.youtube.com/watch?v=ul-67IsJbF8
Lucas King - Null
https://www.youtube.com/watch?v=9PNvWVUAxKs
Myuu - Sweet Dreams Are Made Of Screams
https://www.youtube.com/watch?v=F0V3Rn1xrb4
Lucas King - Megalovania
https://www.youtube.com/watch?v=qqXDtDmvVx0
Ilker Yalçiner - Disconnected
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
https://picsart.com
Blogeintrag, erwähnte Kanäle und Tweets:
https://youtube.googleblog.com/2019/06/our-ongoing-work-to-tackle-hate.html
Critical Condition
https://twitter.com/CCbucko/status/1139145455642796032
https://twitter.com/CCbucko/status/1139460830825762816
https://www.youtube.com/channel/UC_N4L2B-g2hZ9OPVdkmthGw
Black Pigeon Speaks
https://www.youtube.com/channel/UCmrLCXSDScliR7q8AxxjvXg
Tim Pool
https://twitter.com/Timcast/status/1139893695774375936
https://twitter.com/Timcast/status/1139607172139159560
https://twitter.com/Timcast/status/1138469757034881024
https://www.youtube.com/user/Timcasts
Xurious Music
https://twitter.com/xuriousmusic/status/1136372934300393474
Progressive Voice
https://twitter.com/ProgressVoice/status/1138167987846836229
https://www.youtube.com/c/Theprogressivevoice
Hamed Abdel-Samad
https://twitter.com/hamed_samad/status/1141365974857396224
Carlos Maza
https://twitter.com/gaywonk/status/1140009136681365505
ContraPoints
https://twitter.com/ContraPoints/status/1138467939718488068
https://www.youtube.com/user/ContraPoints
https://docs.google.com/document/d/1y8QZ8iBZcc9zR2WsBaCOFnzTlo63U73uIwopoguksQo/edit?usp=sharing
Buzzfeed "People of Colour from around the world respond to "white"
https://www.youtube.com/watch?v=BZFY0dqC0Ks
Are Cracker, White Trash, & Redneck Racist? | Decoded | MTV News
https://www.youtube.com/watch?v=wIIt-gTHWOY
Dear White People | Date Announcement [HD] | Netflix
https://www.youtube.com/watch?v=1LzggK5DRBA
Archief Alkmaar
https://twitter.com/ArchiefAlkmaar/status/1137638285038235648
Jimmy Dore
https://twitter.com/jimmy_dore/status/1138290599356841984
https://twitter.com/jimmy_dore/status/1138493131702226944
Steven Crowder
https://twitter.com/scrowder/status/1138922319215071233
https://www.youtube.com/user/StevenCrowder
Bewegte Bilder:
Bizarre things @memes_twt
https://twitter.com/memes_twt/status/1138789043087454208
https://pixabay.com
https://videos.pexels.com
AA VFX:
https://www.youtube.com/user/dvdangor2011
dreamscene.org
https://www.youtube.com/watch?v=u-6m6MXudu4
Zweitkanal:
https://www.youtube.com/channel/UC0QEucPrn0-Ddi3JBTcs5Kw
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://patreon.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/rVmZvaJvET9T/
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Hintergrundmusik:
Lucas King - Dystopia
https://www.youtube.com/watch?v=ul-67IsJbF8
Lucas King - Null
https://www.youtube.com/watch?v=9PNvWVUAxKs
Myuu - Sweet Dreams Are Made Of Screams
https://www.youtube.com/watch?v=F0V3Rn1xrb4
Lucas King - Megalovania
https://www.youtube.com/watch?v=qqXDtDmvVx0
Ilker Yalçiner - Disconnected
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
https://picsart.com
Blogeintrag, erwähnte Kanäle und Tweets:
https://youtube.googleblog.com/2019/06/our-ongoing-work-to-tackle-hate.html
Critical Condition
https://twitter.com/CCbucko/status/1139145455642796032
https://twitter.com/CCbucko/status/1139460830825762816
https://www.youtube.com/channel/UC_N4L2B-g2hZ9OPVdkmthGw
Black Pigeon Speaks
https://www.youtube.com/channel/UCmrLCXSDScliR7q8AxxjvXg
Tim Pool
https://twitter.com/Timcast/status/1139893695774375936
https://twitter.com/Timcast/status/1139607172139159560
https://twitter.com/Timcast/status/1138469757034881024
https://www.youtube.com/user/Timcasts
Xurious Music
https://twitter.com/xuriousmusic/status/1136372934300393474
Progressive Voice
https://twitter.com/ProgressVoice/status/1138167987846836229
https://www.youtube.com/c/Theprogressivevoice
Hamed Abdel-Samad
https://twitter.com/hamed_samad/status/1141365974857396224
Carlos Maza
https://twitter.com/gaywonk/status/1140009136681365505
ContraPoints
https://twitter.com/ContraPoints/status/1138467939718488068
https://www.youtube.com/user/ContraPoints
https://docs.google.com/document/d/1y8QZ8iBZcc9zR2WsBaCOFnzTlo63U73uIwopoguksQo/edit?usp=sharing
Buzzfeed "People of Colour from around the world respond to "white"
https://www.youtube.com/watch?v=BZFY0dqC0Ks
Are Cracker, White Trash, & Redneck Racist? | Decoded | MTV News
https://www.youtube.com/watch?v=wIIt-gTHWOY
Dear White People | Date Announcement [HD] | Netflix
https://www.youtube.com/watch?v=1LzggK5DRBA
Archief Alkmaar
https://twitter.com/ArchiefAlkmaar/status/1137638285038235648
Jimmy Dore
https://twitter.com/jimmy_dore/status/1138290599356841984
https://twitter.com/jimmy_dore/status/1138493131702226944
Steven Crowder
https://twitter.com/scrowder/status/1138922319215071233
https://www.youtube.com/user/StevenCrowder
Bewegte Bilder:
Bizarre things @memes_twt
https://twitter.com/memes_twt/status/1138789043087454208
https://pixabay.com
https://videos.pexels.com
AA VFX:
https://www.youtube.com/user/dvdangor2011
dreamscene.org
https://www.youtube.com/watch?v=u-6m6MXudu4
Keywords
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