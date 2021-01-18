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Барановирусный фашизм
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22 views • January 18, 2021
Не было проведено крупномасштабных исследований под электронным микроскопом с образцами, например, лёгочной жидкости, взятыми, скажем, хотя бы у тысячи пациентов, с соответствующими множественными фотографиями, сделанными под электронным микроскопом, чтобы можно было, изучив частицы на фотографиях, убедиться, что все они принадлежат к одному и тому же уникальному вирусу, никогда прежде не наблюдавшемуся.
То, же что декларируется как исследования, что-то там барновирусное нашедшие - это уже из области шаманства в узком кругу посвящённых, так как шаги, которые они предпринимают, процедуры, которые они выполняют, никогда не фиксируются на видео и аудио, не ведутся текстовые протоколы, шаг за шагом. По-настоящему независимых наблюдателей в качестве свидетелей нет. Как будто лаборатория - святая святых, и туда допускаются только верные посвящённые.
Эти шаманы говорят, что они исследовали генетическую последовательность нового вируса. Но это просто утверждалка. С какого образца они начинают и какие методики используют? У них уже есть действительно очищенный образец нового вируса? Если да, то где они это взяли и как? Вырастили ли это в культуре клеток? И очистили ли его от той культуры?
Но даже и этого, то есть НЕ ДОКАЗАННОГО выделения, недостаточно для так называемой науки. Мало ли что вы там навыделяли, да хоть вагон с маленькой тележкой. Чтобы иметь хоть какое-то право не то что запускать лжепандемии, а просто скромно сказать "Мы открыли новый патоген", надо провести тщательно задукоментированное исследование по триаде Коха. При этом патоген должен быть выделен из организма больного в чистой культуре, затем этой чистой культурой должен быть заражён организм здорового человека, после чего этот патоген опять должен быть выделен из искусственно заражённого человека в чистой культуре.
То, же что декларируется как исследования, что-то там барновирусное нашедшие - это уже из области шаманства в узком кругу посвящённых, так как шаги, которые они предпринимают, процедуры, которые они выполняют, никогда не фиксируются на видео и аудио, не ведутся текстовые протоколы, шаг за шагом. По-настоящему независимых наблюдателей в качестве свидетелей нет. Как будто лаборатория - святая святых, и туда допускаются только верные посвящённые.
Эти шаманы говорят, что они исследовали генетическую последовательность нового вируса. Но это просто утверждалка. С какого образца они начинают и какие методики используют? У них уже есть действительно очищенный образец нового вируса? Если да, то где они это взяли и как? Вырастили ли это в культуре клеток? И очистили ли его от той культуры?
Но даже и этого, то есть НЕ ДОКАЗАННОГО выделения, недостаточно для так называемой науки. Мало ли что вы там навыделяли, да хоть вагон с маленькой тележкой. Чтобы иметь хоть какое-то право не то что запускать лжепандемии, а просто скромно сказать "Мы открыли новый патоген", надо провести тщательно задукоментированное исследование по триаде Коха. При этом патоген должен быть выделен из организма больного в чистой культуре, затем этой чистой культурой должен быть заражён организм здорового человека, после чего этот патоген опять должен быть выделен из искусственно заражённого человека в чистой культуре.
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