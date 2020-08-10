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Prendre des risques pour éviter le pire - CDL50 - Jean-Jacques Crevecoeur
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7 views • August 10, 2020
Références citées dans cette vidéo :
— Interview de Pierre Jovanovic datée d’octobre 2019 : https://youtu.be/j5p-BXjJAlU
— Interview de Pierre Jovanovic par TV Liberté du 30 décembre 2019 : https://youtu.be/A0Poxm-aOOQ
— Interview de Pierre Jovanovic sur la faillite des banques du 13 septembre 2019 : https://youtu.be/LRevdbUov-k
— Vidéo d’Amélie Paul sur les dix raisons de porter le masque : https://youtu.be/12v-exXhxvM
— Interview d’Alexandra Hennion - Caude, généticienne : https://youtu.be/c3V6DxmOy8o
— Sur la confiance des Français à l’égard des médias mainstream : https://www.lefigaro.fr/medias/la-moitie-des-francais-estime-que-les-medias-publient-des-fausses-informations-20190705
— Les pilotes de la British Airways acceptent une réduction de 20% : https://www.journal-aviation.com/actualites/44976-les-pilotes-de-british-airways-acceptent-une-baisse-de-salaire-pour-limiter-les-licenciements#:~:text=AirwaysIAGBALPA-,Les%20pilotes%20de%20British%20Airways%20acceptent%20une,salaire%20pour%20limiter%20les%20licenciements&text=Les%20pilotes%20British%20Airways%20ont,syndicat%20des%20pilotes%20(Balpa).
— Sur l’augmentation de la richesse des 25 milliardaires les plus riches : https://www.forbes.fr/business/les-25-milliardaires-qui-ont-gagne-gros-pendant-la-crise/?cn-reloaded=1
— Sur l’augmentation de la richesse des 600 Américains les plus riches : https://www.europe1.fr/economie/coronavirus-la-fortune-des-milliardaires-americains-a-augmente-de-15-en-deux-mois-3970099
— L’article de l’AFP Factuel : https://factuel.afp.com/vaccination-5g-euthanasie-attention-cette-video-contient-de-nombreuses-fausses-informations
Publication de cette vidéo : lundi 10 août 2020
— Interview de Pierre Jovanovic datée d’octobre 2019 : https://youtu.be/j5p-BXjJAlU
— Interview de Pierre Jovanovic par TV Liberté du 30 décembre 2019 : https://youtu.be/A0Poxm-aOOQ
— Interview de Pierre Jovanovic sur la faillite des banques du 13 septembre 2019 : https://youtu.be/LRevdbUov-k
— Vidéo d’Amélie Paul sur les dix raisons de porter le masque : https://youtu.be/12v-exXhxvM
— Interview d’Alexandra Hennion - Caude, généticienne : https://youtu.be/c3V6DxmOy8o
— Sur la confiance des Français à l’égard des médias mainstream : https://www.lefigaro.fr/medias/la-moitie-des-francais-estime-que-les-medias-publient-des-fausses-informations-20190705
— Les pilotes de la British Airways acceptent une réduction de 20% : https://www.journal-aviation.com/actualites/44976-les-pilotes-de-british-airways-acceptent-une-baisse-de-salaire-pour-limiter-les-licenciements#:~:text=AirwaysIAGBALPA-,Les%20pilotes%20de%20British%20Airways%20acceptent%20une,salaire%20pour%20limiter%20les%20licenciements&text=Les%20pilotes%20British%20Airways%20ont,syndicat%20des%20pilotes%20(Balpa).
— Sur l’augmentation de la richesse des 25 milliardaires les plus riches : https://www.forbes.fr/business/les-25-milliardaires-qui-ont-gagne-gros-pendant-la-crise/?cn-reloaded=1
— Sur l’augmentation de la richesse des 600 Américains les plus riches : https://www.europe1.fr/economie/coronavirus-la-fortune-des-milliardaires-americains-a-augmente-de-15-en-deux-mois-3970099
— L’article de l’AFP Factuel : https://factuel.afp.com/vaccination-5g-euthanasie-attention-cette-video-contient-de-nombreuses-fausses-informations
Publication de cette vidéo : lundi 10 août 2020
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