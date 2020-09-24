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La Mascarade
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19 views • September 24, 2020
18 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=e4NXmOxaa_Y&;feature=emb_logo
La Mascarade : https://www.youtube.com/channel/UChV3zTARkjgv03TEP3yxwvg
Pour comprendre notre point de vue, consultez le dossier scientifique et d'investigation sur le covid 19 sur :
https://colibris-wiki.org/mascarade/?...
“En tant que mères, et pères
ce que nous voulons apprendre à nos enfants pendant cette crise du Covid19,
c’est à devenir les héros de demain :
ne pas accepter de sacrifier la vie par peur de la mort,
ne pas accepter de sacrifier sa jeunesse par peur des punitions,
ne pas accepter de se soumettre à des lois injustifiables,
et apprendre à s’y opposer”
Le collectif Mascarade
La Mascarade : https://www.youtube.com/channel/UChV3zTARkjgv03TEP3yxwvg
Pour comprendre notre point de vue, consultez le dossier scientifique et d'investigation sur le covid 19 sur :
https://colibris-wiki.org/mascarade/?...
“En tant que mères, et pères
ce que nous voulons apprendre à nos enfants pendant cette crise du Covid19,
c’est à devenir les héros de demain :
ne pas accepter de sacrifier la vie par peur de la mort,
ne pas accepter de sacrifier sa jeunesse par peur des punitions,
ne pas accepter de se soumettre à des lois injustifiables,
et apprendre à s’y opposer”
Le collectif Mascarade
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